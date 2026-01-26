「第26回全日本パラ・パワーリフティング国際招待選手権大会」開催！日本記録更新も

[caption id="attachment_1522077" align="aligncenter" width="600"] 撮影：西岡浩記氏[/caption]

日本パラ・パワーリフティング連盟(JPPF)は、1月17日(土)・18日(日)の2日間、東京国際交流館 プラザ平成で「第26回全日本パラ・パワーリフティング国際招待選手権大会」を開催。今大会は、2028年ロサンゼルス・パラリンピックへと続く“世界への分岐点”としても重要な大会だ。

「人を応援することで、自分も元気になる」という応援のブーメラン効果を観客に感じてもらうことにも注力され、手拍子と声援が会場に満ちる、熱量の高い2日間となったという。

壁を乗り越えた2人の選手

今大会の焦点のひとつであったのは、2026年度ロサンゼルス・パラリンピックに直結する、アジア・オセアニア選手権(4月・タイ)派遣標準記録の突破がかかった選手たち。

2名の選手がその壁を超えた。

[caption id="attachment_1522073" align="aligncenter" width="600"] 撮影：西岡浩記氏[/caption]

男子59Kg級の光瀬智洋(エグゼクティブプロテクション)選手の記録は、157kg(派遣標準記録クリア／自己ベスト(日本新)タイ記録)を記録したそう。

「絶対に失敗できない」その状況で迎えた第2試技を失敗。後がなくなった第3試技、会場のボルテージは最高潮に。観客の声援がひとつになり、そのエネルギーを背負うようにして、光瀬智洋選手は157kgを成功させたという。

光瀬智洋選手は、「会場をひとつにしたい、と思っていました。皆さんの声援のおかげで157kgを挙げることができました。自分の目指すスタイルに近づけた試合だったと感じています」とコメントしている。

[caption id="attachment_1522078" align="aligncenter" width="600"] 撮影：西岡浩記氏[/caption]

男子80kg級の日野雄貴(シンプレクス・ホールディングス)選手の記録は、180kg(派遣標準記録クリア／自己ベスト更新)。

2025年10月の世界選手権。同じ180kgに挑み失敗し、その記憶と向き合いながら迎えた今大会だった。しかし本番、バーを握った瞬間、迷いは消えたという。日野雄貴選手は「気づけば成功していた」と振り返り、無心の境地で180kgを成功させたという。

また、日野雄貴選手は「また失敗したらという不安を抱えて迎えた大会でしたが、バーを握った瞬間、これまでの練習の良いイメージが一気に浮かびました。気づけば180kgが成功していて、コーチと握手をしていました。なぜか悔しさも残っています。この気持ちを、世界での輝きに変えたいと思います」とコメントしている。

2人の選手が日本記録を更新

[caption id="attachment_1522072" align="aligncenter" width="600"] 撮影：西岡浩記氏[/caption]

さらに、2つの日本新記録が誕生したという。

男子49kg級の西崎哲男(乃村工藝社)選手の記録は、146kg(日本新記録)で自身の日本記録を更新。しかし視線はその先にあり、目標は「出場階級(49Kg)の3倍」で147kgに。特別試技で挑んだ147kgは惜しくも失敗となったが、その挑戦が会場を震わせた。

西崎哲男選手は、「日本人でまだ誰も出していない、出場階級の3倍の記録。一番最初に、達成したいと思っています」とコメントしている。

[caption id="attachment_1522079" align="aligncenter" width="600"] 撮影：西岡浩記氏[/caption]

女子79kg級の田中秩加香(京西電機)選手の記録は、105kg(日本新記録)。第2試技で104kg、第3試技で105kgの結果を残した。2試技連続で日本記録を更新し、圧巻のパフォーマンスを魅せたという。

田中秩加香選手は、「大会直前に体調を崩し、本番でどこまで上げられるか分からない状態の中でも、106kgに挑戦することができました。成功には至りませんでしたが最後まで挙げることができたことに驚きもあり、うれしくもあり、安堵もしています。その中で、105kgの日本新記録を更新できたことを自信に、ロサンゼルス・パラリンピックまでの約2年半、確実に重量を伸ばしていきたいと思います」とコメントしている。

異次元の重さを軽々成功

[caption id="attachment_1522081" align="aligncenter" width="600"] 撮影：西岡浩記氏[/caption]

[caption id="attachment_1522080" align="aligncenter" width="600"] 撮影：西岡浩記氏[/caption]

世界王者が見せた“別次元の重さ”にも注目。男子107kg超級のEnkhbayar Sodnompiljee(モンゴル)選手の記録は240kg。

東京パラリンピック金メダリストが、全日本の舞台に“世界基準”を持ち込んだ。50kgプレート(黒色)がバーベルに装着され、さらにその異次元の重さを軽々と成功させる姿に、会場からはため息が漏れたそう。

大会実行委員長／強化委員長のコメント



大会実行委員長／強化委員長の吉田進氏は、「多くの方の支えにより、無事に大会を終えることができました。日本選手にとって、目指す頂きがより高く、世界が広いことを実感する大会になったと思います。“観て楽しい”、“応援して力になる”、大会づくりを通じて、競技のすそ野をさらに広げていきたいと考えています」とコメントしている。

今後は選考委員会による審査を経て、1月下旬〜2月上旬に4月開催のアジア・オセアニア選手権(タイ)日本代表選手が発表される予定だ。

選手たちの今後の活躍に注目してみては。

「第26回全日本パラ・パワーリフティング国際招待選手権大会」詳細：https://jppf.jp/game/detail/id/439

(ソルトピーチ)