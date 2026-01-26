【京都府京都市】各界のプロが西山山麓エリアを盛り上げるプロジェクト「京都西山旅感」始動！



京都市西京区、向日市、長岡京市、大山崎町。古都・京都の西側に広がる「西山山麓」は、かつて紫式部や西行が愛したという、今も千年の静寂が息づく場所だ。

この知られざる宝物のような地域に光を当て、新しい旅の扉を開く「京都西山旅感(きょうとにしやまりょかん)」が1月15日(木)に正式に開業した。単なる観光拠点の誕生ではなく、メディア、テクノロジー、そして地域の情熱が交差して生まれる、全く新しい「地域共生型プロジェクト」の始まりといえるだろう。

WebニュースのエースCreatorが各分野のプロと手を組む

現在、観光客で賑わう京都市中心部の一方で、西山エリアには竹林の緑陰、苔むした石垣、四季折々の花々に彩られた「本当の京都」が手つかずのまま残っている。



「この深い魅力を、丁寧に、情熱を持って伝えたい」 という想いに共鳴したのが、35年のメディアキャリアを持ち、現在はWebニュースのエースCreatorとして高い発信力を誇るHOTSUU氏だ。

HOTSUU氏は、自らが結節点となり、各分野の第一人者たちと「対等平等のパートナーシップ」を締結。西山の歴史とそこに生きる人々の営みを一つの壮大な物語として編み上げ、発信していく体制を整えた。

志を共にするパートナーが西山の価値を引き出す



「京都西山旅感」は、一方的な観光ガイドではない。志を一にするプロフェッショナルたちが対等なパートナーとして専門性を持ち寄り、西山の価値を多角的に引き出している。

地域密着型メディアの先駆者的存在の「西京じかん」や、「京都市西京区・おとくにの業界最大手WEBニュース」と連携し、地域の等身大の魅力をリアルタイムで発信していく。



戦略パートナーは、Hamonus(代表取締役 藤本まり氏)。地域事業者の想いを言語化し、持続可能な未来を共に描いていく。

イベント演出・体験デザインは、イベントプランニング協会やおとくにスタジオ、フリーランスの演出家・プロデューサー陣。地域密着のクリエイティブチームが、西山の自然や歴史を「劇的な体験」へと昇華させる。



そしてイノベーション・産業振興は、ATVK(アート＆テクノロジーヴィレッジ・京都)。最先端技術と伝統の融合を支援し、西山に新たな産業観光の風を吹き込む。

また、ホテル京都エミナース(京都竹の郷温泉 万葉の湯)は、西山観光のベースキャンプとして、極上の温泉と食を提供。さらに、京都山科旅感 京都の東(山科)と西(西山)が手を取り合う。東西で京都を盛り上げる強力なタッグだ。

「京都西山旅感」のプロデュースイベントを開催



「京都西山旅感」のプロデュースイベントとして、事務所所在地でもあるプリマベーラ大原野にて、2月24日(火)に「プリマベーラ大原野冬まつり」を開催する。

「プリマベーラ大原野冬まつり」では、地元で愛される「Bakery Cafe Mukunoki」と「iwata coffee」、「豆腐工房うえだ」とのスペシャルコラボ企画を始め、「オルゴール仙人 清水明さんのオルゴール展示とミニコンサート」などを開催。



ほかにも、HOTSUU氏による「メディア取材をしたくなる事業所の8つの特徴とChatGPTだけじゃない！ いまさら聞けない誰でもできる最新AI活用術すべて教えます」の特別セミナーなど、西山の魅力を肌で感じられる、楽しくためになる企画が多数用意される。

開業したばかりの「京都西山旅感」が描き出す新しい熱量を、現地で体感できるようなイベントだ。

西山山麓を盛り上げる共創プロジェクト！「京都西山旅感」に注目してみては。

■京都西山旅感

住所：京都府京都市西京区大原野灰方町779−1 ※プリマヴェーラ大原野内

公式HP：https://kyotonishiyamatabi-dt8xwy6.gamma.site

(佐藤 ひより)