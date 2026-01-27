藤枝の槙野新監督の看板が設置

J2の藤枝MYFCが公式SNSを公開。

「ミスター就任記念！オリジナル名刺プレゼント」と綴り、藤枝駅に槙野智章新監督の名刺が壁一面にびっしりと貼り付けられたパネルが設置された様子を公開。ファンからも「欲しかった」「すっごい！」と話題を呼んでいる。

槙野氏はサンフレッチェ広島ユースを経て、同クラブでプロキャリアをスタート。その後、FCケルン（ドイツ）、浦和レッズ、ヴィッセル神戸でプレーし、2022シーズンをもって現役を引退した。

指導者としては、23年に品川CCセカンド監督、24年から今年までは品川CCトップチーム監督を務めていたなかで、昨年12月12日に藤枝の監督就任が発表された。

すでにチームは始動しているなか、クラブ公式Xとインスタグラムが「クラブ史上最大規模の看板が設置されています！」と綴り、槙野監督の看板に3,000枚の名刺を貼り付けた様子を公開している。

そこにはファン殺到。看板貼付分3,000枚、予備含め4,500枚がすぐになくなったという。ファンからも「面白いイベント」「素敵な企画」「もうなくなったのか」「影響力凄まじいな」「なにこの看板」「20分後にはもうなかった……！」「期待度が高いですね」「すごいミスター！さすがミスター！」「とんでもなく派手にやってくれている」「凄く魅力的な広告」「とんでもないことが起こっている」「なんかすげー！」と、槙野監督の影響力やクラブの施策についてのコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）