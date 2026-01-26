【愛知県名古屋市】CBC「推し筋 〜筋肉プリンスNO.1決定戦〜」の審査に参加できる公開収録開催！

[caption id="attachment_1523568" align="aligncenter" width="600"] ©CBCテレビ[/caption]

CBCテレビは、3月14日(土)深夜放送の特別番組「推し筋 〜筋肉プリンスNO.1決定戦〜」の公開収録イベント(最終選考会)を、2月21日(土)に名古屋市中区のCBCホールで開催する。現在、観覧チケットを販売中だ。

観覧客も審査員として参加できる

「推し筋 〜筋肉プリンスNO.1決定戦〜」は、カラダ自慢の精鋭たちが、鍛え上げられた肉体美と内面的な魅力を用いて、バラエティ要素のあるオリジナル種目で競い合い、“筋肉プリンス”のNo.1を決めるというエンタメバラエティ番組。審査を勝ち抜いた一般出場者に加え、番組からの刺客(招待枠)も参戦する。

公開収録では、チケットを購入した観客も審査員として参加できる。地上波放送に先駆けて行われる公開収録イベントは、鍛え抜かれた肉体美を目の前にし、一足早く推しのマッチョを見つけて応援できるチャンス。出場者たちが己の限界に向き合い、個性をアピールする姿を体感できる。

マッチョ好きのハシヤスメ・アツコが審査員に



出演者の第一弾も発表された。見届け人(審査員)として、元BiSHでバラエティを中心に活躍するタレントのハシヤスメ・アツコさんが決定。マッチョ好きとして知られており、番組へのメッセージとして「人間が生活していく上で必要なもの“衣食住”これからの時代、衣は筋肉になるでしょう。筋肉こそ一生モノの服。これからの“筋食住”時代を共に作っていきましょう！2026年、主役はあなたです！！」と述べている。



また、招待出場者として、パーソナルトレーナー兼タレントとして活躍する吉川太郎さんの参加も決定。アイドル活動を経て、2025年よりボディコンテストに挑戦しており、マッスルゲート メンズフィジーク新人176cm超級 4位の記録を持つ。

出演者は今後も追加発表される予定だ。

地上波放送に加えてTVerでも配信、一般出場者も募集中

「推し筋 〜筋肉プリンスNO.1決定戦〜」の放送日は3月14日(土)の深夜1:28〜1:58。最終選考会当日の様子とその裏側を届ける。CBCテレビローカルエリア(愛知・岐阜・三重)での地上波放送に加え、TVerなどで配信される。なお、状況により放送日時等は変更になる場合がある。

番組では一般出場者も募集中。応募の締め切りは2月8日(日)23:59までで、専用フォームから応募できる。詳細は下記のCBCマガジンで確認を。

公開収録は名古屋市のCBCホールにて開催

公開収録イベント(最終選考会)は、2月21日(土)の14:00から収録開始で、13:00に開場。場所はCBCホール。チケットは1月23日(金)15:00〜発売中。料金は2,500円(税込)。全席指定で、チケット1枚につき別途発券手数料165円とシステム利用料330円が必要だ。チケットはCBCチケットセンターで販売されており、予定枚数に到達次第、販売終了となる。なお、未就学児は入場できない。

また、参加にあたっては複数の注意事項がある。当日はテレビ収録となり、収録した映像や写真は、CBCテレビ(CBCテレビが指定する第三者を含む)による国内外での放送や配信などその他あらゆる媒体に利用される可能性がある。出演者は変更になる可能性があり、天候や災害などの理由で収録や放送は急遽中止になる場合がある。そのほかの注意事項については、下記のチケット購入ページ(CBCチケットセンター)でを確認を。

“筋肉プリンス”たちの中から、最高の推しを見つけてみては。

■公開収録イベント(最終選考会)

開催日：2026年2月21日(土)

時間：13:00開場、14:00収録開始

場所：CBCホール

住所：愛知県名古屋市中区新栄1-2-8

チケット(CBCチケットセンター)：https://www.tickets.funity.jp/cbc/events/view/9916

番組公式HP：https://hicbc.com/tv/oshikinpuri

出場者募集(CBCマガジン)：https://hicbc.com/magazine/article/?id=pr-26011601

(山崎正和)