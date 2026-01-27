“コールドスリープ中”Perfumeかしゆか、自らの手でロングヘアをバッサリ…“新たな姿”にファンも騒然「めちゃくちゃ新鮮！」「思わず声が出てしまった！」
コールドスリープ（活動休止）中のテクノポップユニット・Perfumeのかしゆか（37）が27日、自身のインスタグラムを更新。トレードマークのロングヘアから一変した最新ショットを公開し、ファンを驚かせた。
【写真】「やばすぎー！」ファンも騒然…自らハサミを持ち大胆にカットするかしゆか
昨年12月31日をもってコールドスリープに入ったPerfume。インスタでは1月2日に、あ〜ちゃん、のっちと3個のスーツケースにそれぞれ手を添えた写真を、3人で同時投稿していた。
そんな中、かしゆかは今回、これまで腰の位置まで伸びていた長い髪をバッサリとカットしたショットを公開。「New me.」とつづり、新たな一歩を踏み出すことを表現した。
投稿した写真の中には、笑顔で自身の髪にハサミを入れる場面もあり、ファンからが「思わず声が出てしまった！」「やばすぎー！」「めちゃくちゃ新鮮！」「かわいいいいいい」との反響が寄せられている。
