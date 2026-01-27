午後は北日本や北陸で雪の範囲が広がり、局地的に雪の降り方が強まる所もありそうです。日本海から三陸沖に進む低気圧や北海道の西に発生する別の低気圧などの影響で、午後は北日本や北陸で雪の範囲が広がる見込みです。東北や北陸では局地的に雪の降り方が強まる所もあるでしょう。落雷や突風にも注意が必要です。西日本や東日本の太平洋側は広く晴れて乾燥が続くため、引き続き火の元にご注意ください。

最高気温は月曜日と同じか、高い所が多いでしょう。九州や四国では14℃くらいまで上がる所もありますが、この時季らしい寒さの所が多いので、暖かくしてお過ごしください。

◇火曜日の各地の予想最高気温

札幌：-1℃ 釧路：-2℃

青森： 1℃ 盛岡： 1℃

仙台： 7℃ 新潟： 6℃

長野： 6℃ 金沢： 7℃

名古屋： 8℃ 東京：10℃

大阪：10℃ 岡山：11℃

広島：11℃ 松江： 8℃

高知：14℃ 福岡： 9℃

鹿児島：14℃ 那覇：21℃

日本海側はこの先も雪の降る日が続き、特に木曜日から金曜日は強い寒気が流れ込むため、大雪になる所がある見込みです。また週末にかけて全国的に寒中らしい寒さが続くでしょう。