杉山愛、10歳長男＆4歳長女“顔出し”ショット “サプライズ”で空港出迎えに「こうやってずーっと隠れていたんですって 待たせてごめーん」
元プロテニスプレーヤーで、現在はタレントなど多方面で活躍する杉山愛（50）が26日、自身のインスタグラムを更新。全豪オープンのため訪れていたオーストラリアからの帰国を報告し、空港に“お出迎え”に来ていたという長男・悠くん（10）、長女・心ちゃん（ここ／4）のほほ笑ましい“顔出し”ショットを披露した。
【写真】「めちゃくちゃ可愛い」「仲良し兄妹ですね」杉山愛が披露した10歳長男＆4歳長女の“顔出し”兄妹ショット
杉山は「帰国しましたーーーっ!!2週間以上家族を離れて久しぶりに帰ってくる日本はやっぱり寒い 昨日は日曜日ということもあって内緒でみんなで空港に迎えに来てくれてたーーーっ!!こうやってずーっと隠れていたんですって 待たせてごめーん なんかちょっと見ない間にお兄ちゃんとお姉ちゃんになってるような気がする」と家族からの“サプライズ”をうれしそうに報告し、仲良し兄妹の2ショットを複数枚アップした。
この投稿にフォロワーからは「ゆうくんとここちゃん本当にお利口さん」「笑顔でお出迎え嬉しいですね」「シ〜ッ と隠れて待ってる姿がママを喜ばせたい笑顔満載の様子可愛くてたまりませんね」「めちゃくちゃ可愛い」「愛さん、お疲れ様です 子供達と離れてた分、思いっきり遊んで、たくさんご褒美もしてあげて下さい」「仲良し兄妹ですね」「隠れてる姿2人が、愛おしい」など、温かいコメントが多数寄せられている。
杉山は2011年11月、6歳年下の夫・走さんと結婚。15年7月に悠くん、21年7月に心ちゃんが誕生している。
【写真】「めちゃくちゃ可愛い」「仲良し兄妹ですね」杉山愛が披露した10歳長男＆4歳長女の“顔出し”兄妹ショット
杉山は「帰国しましたーーーっ!!2週間以上家族を離れて久しぶりに帰ってくる日本はやっぱり寒い 昨日は日曜日ということもあって内緒でみんなで空港に迎えに来てくれてたーーーっ!!こうやってずーっと隠れていたんですって 待たせてごめーん なんかちょっと見ない間にお兄ちゃんとお姉ちゃんになってるような気がする」と家族からの“サプライズ”をうれしそうに報告し、仲良し兄妹の2ショットを複数枚アップした。
杉山は2011年11月、6歳年下の夫・走さんと結婚。15年7月に悠くん、21年7月に心ちゃんが誕生している。