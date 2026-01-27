お笑いコンビ「メイプル超合金」の安藤なつ（44）が26日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。自身の交友関係について語った。

タレントの鈴木奈々とトークを展開。大食いタレントのもえのあずきと家でたこ焼きパーティーを行ったことなど、プライベートでの芸能人との交流を明かした。

他にプライベートで交流のある芸能人はと聞かれると「バンド関係の知り合いとか」と安藤。鈴木は「音楽関係の人と友達多いですよね。なんでそことつながるんですか」と問い、安藤は「もともとね、千原せいじさんのバーで働いていたのね」と打ち明けた。

「30歳ぐらいの時に。ちょっとだけの期間なんだけれど」と話し、「その時にバンドをやっていた子が仲良くて。そのバンドは今は解散しちゃったんだけれど、下北沢に5店舗ぐらい店出してるオーナーさんになったのね。そこでバンドつながりの人が集まってきて、仲良くなってっていう感じ」と説明した。

その中で仲が良いミュージシャンについては「仲いいっていうか、個人的に遊ぶなっていうのは『テンパレイ』っていうバンドの（小原）綾斗くんっていう子と、『ドミコ』っていうバンドの（さかした）ひかるっていう子と、『TENDOUJI』っていうバンドの（アサノ）ケンジくんとか。いいよ、みんなとても」と語った。

面白いかとの質問には「面白いね、やっぱり」と話した。