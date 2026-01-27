3児の母・山口もえ「毎朝５時お弁当3個生活が突然終わった」 長女の“高校最後のお弁当”を報告＆華やかなお弁当を公開
3児の母でタレントの山口もえ（48）が26日、自身のインスタグラムを更新。毎朝5時から続けてきた“弁当3個生活”が終了したことを報告し、手作り弁当の数々を公開した。
【写真一覧】山口もえが長女へ高校最後に作った「いつもの通りのいつもな弁当」＆豪華な弁当の数々
投稿では、これまで作り続けてきたボリューム満点の手作り弁当の写真を複数枚アップ。「毎朝５時お弁当3個生活が突然終わった 長女から『明日でお弁当最後』と突然言われたのだ!!」と経緯を明かしている。
続けて「長女の大好きなものでお弁当箱をいっぱいにしてあげたかったけど 前の晩に突然言われたので いつもの通りのいつもな弁当になった」としつつ、「代わりに私は娘に手紙を添えた『今まで残さずに食べてくれてありがとう』って」と、母としての思いをつづっていた。
現在は弁当2個生活になったことも報告し、「今お弁当2個生活になって自分のパワーアップに驚いている『お弁当2個ってなんて楽なんだっ!!』ってね。笑」と心境を吐露。「人間辛い時を超えたらパワーアップするのだと改めて実感 お弁当生活あと10年は続くんだけど…笑」と前向きな言葉で締めくくっている。
この投稿に、フォロワーからは「愛情たっぷりの美味しそうなお弁当、いつも楽しみにしてた！パワーアップ、いいね」「愛情がこもっていて身体に優しいお弁当ですね 美味しそう」「もえちゃんの作るお弁当いつもおいしそう」「２つだと楽になるんですよね！これからもがんばってください」「何も飾らない普段通りが最高の贈り物だと思いますよ」といった、共感やねぎらいの声が数多く寄せられている。
山口は、2015年にお笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二（61）と再婚。前夫との間に長女＆長男がおり、再婚後の17年に田中との間に第3子となる次女が誕生している。なお、長女は高校生、長男は中学生、次女は小学生。
