ボクシングの帝拳プロモーションは27日、トリプル世界戦を含む興行「U-NEXT BOXING 5」を3月15日に横浜BUNTAIで開催すると発表した。

WBA世界バンタム級挑戦者決定戦で、同級4位・増田陸（28＝帝拳、9勝8KO1敗）が元世界5階級制覇の同級1位ノニト・ドネア（43＝フィリピン、43勝28KO9敗）と対戦する。 前日本バンタム級王者の増田は元WBC同級王者・山中慎介氏をほうふつさせる左ストレートでKOを量産し、“神の左の継承者”と期待される。前戦は昨年11月24日にホセ・カルデロン（メキシコ）と対戦し、5回負傷判定勝ちだった。一方のドネアは同12月17日にWBA同級暫定王者として王者・堤聖也（角海老宝石）と対戦。1―2で判定負けも堤を追い詰め、健在ぶりを印象づけた。

都内のホテルで会見した増田はドネア―堤戦を会場で見ていたと明かし、「年齢が指摘される意見が多かった中で、全く予想を覆す、ここまで良い動きをするんだとという印象と、パンチのタイミング、特に左フックに関しては“フィリピーノ・フラッシュ（せん光）”健在を感じました」とコメント。既に伝説となっているベテランとの対戦へ「非常にワクワクしています。強い選手相手にどれだけ自分のレベルを高められるかにかかっているもで、自分自身に期待しています」と心境を述べ、「この試合をクリアして、世界へ駒を進められるようしっかりと自分の仕事に集中して取り組んでいきたい」と、かつてプロ初黒星をつけられた堤聖也へのリベンジを見据えた。

また、ドネアは会見にリモート出席。「また日本で戦えるチャンスに喜びを感じている。対戦相手はとても強い選手と認識している。だからこそ、またエキサイティングな試合が見せられると思って楽しみにしている」などと語った。