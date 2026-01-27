卓球の早田ひな選手が全日本選手権を終え、26日に自身のInstagramで「自分の成長をすごく感じられた大会」と思いを語りました。

全日本卓球選手権大会で4連覇がかかった早田選手。決勝まで勝ち進むと3年連続で同じ対戦カードとなる張本美和選手と対戦しました。

張本選手にチャンピオンシップポイントを奪われる中、6連続ポイントで逆転し最終ゲームにつなげますが、最後は6-11でやぶれ、ゲームカウント3-4で準優勝で終わりました。

早田選手は自身のSNSで「全日本選手権沢山の応援ありがとうございました！！4連覇は達成できませんでしたが2位という自分の中では上出来の結果だったように思います」とコメントします。

11歳から14年全日本で戦った早田選手。「全日本だけでなく、世界選手権やオリンピック。自分が憧れだったものがいつしか目標に変わり、その目標を叶え今この25歳でも【ベテラン】と言われるぐらい若手選手の活躍が目まぐるしい時代に変わってきています」と自身の現状を話すと、「ですが私はこの年齢でベテランという括りにされていることに正直まだ自分でも不思議な感覚があります。何をもってベテランと言っているんだろう、いつからそんな括りで見られるようになってしまったんだろうと。それは多分年齢というより経験の数、どの舞台でどんな経験をしたかなんだろうなと思いました」と葛藤も語ります。

「確かにその経験が活きることもありますが逆に自分を苦しめるきっかけにもなるんだと思い今大会は『強くなる』を目標にこの大会に挑みました。だからこそ結果よりも内容に拘って最後まで挑戦し続けることができましたしそれにより自分の成長をすごく感じられた大会でした。どっちに転ぶかわからない人生に飛び込んでみるのも案外楽しいなと。次はその飛び込んだ人生を正解にしていくために荒波に飲まれながら自分のペースで頑張っていきます」と今大会にかけた思いをつづります。

「私の挑戦は引退するまで続くと思いますが若手選手の成長曲線を見習って頑張りたいと思います！！本当に沢山の応援ありがとうございましたーー！」と感謝しました。