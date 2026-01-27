星野リゾート初のアパートメントホテルで横浜の観光が変わるか　眼下に横浜港、遠くに富士山、馬車道に客船モチーフの高層ホテルが誕生

1年の多くを日本のどこかで過ごすトラベルライターの間庭典子。街を学び、街を遊ぶ「街ナカ旅」に目覚め、各都市を巡るように。「テンションあがる『街ナカ』ホテル」ブランドの『OMO（おも）』はそんなときの名サポーターだ。そんな施設をフル活用するためのトリセツを紹介しつつ、OMO周辺の街を探索。今回は、港町・横浜の馬車道へ。

地上154m、コンセプトは「360°天空のボヤージュ」

2026年1月15日に開業したばかりの『OMO5 横浜馬車道 by 星野リゾート』（以下、OMO5横浜馬車道）へ行ってきた。東急東横線からそのまま地下で接続するみなとみらい線「馬車道駅」に直結。横浜赤レンガ倉庫や横浜歴史博物館へも徒歩圏内の超高層複合ビル「ザ・タワー横浜北仲」の46〜51階という絶好のロケーションにある。

展望デッキのような「OMOベース」。1周回ると横浜エリアの位置関係を把握できる （提供画像）

フロントがある46階は、地上154mの高さ。右手には富士山が。横浜から見える霊峰富士は神々しく感じ、思わず一礼。コンセプトは「360°天空のボヤージュ」。全方角の視界が遮られず、地平線まで見渡せ、晴れた日には東京タワーやスカイツリーまで望めるという。

フロントのある46階（提供画像）

展望デッキのようなOMOベースには富士山が拝めるアングルも

ホテルから、富士山が見える

ホテルから眺めた富士山の夕景

360度ぐるりと周回でき、ラウンジやカウンターデスク、カフェなど様々な居場所がある （提供画像）

この46階にあるパブリックスペース「OMOベース」は回廊式。歩き進むと、横浜港をまたぐベイブリッジ、みなとみらいの商業施設やホテル、赤レンガ倉庫、横浜スタジアムなどの名所の位置関係を俯瞰でき、ジオラマを目の前にしたようなわくわく感がこみあげる。今回は横浜のどのあたりを歩いてみようかと夢が膨らむ。

回廊式のOMOベースにはミラーを効果的に使った絶好のフォトスポットも （提供画像）

到着したのはちょうど夕暮れどき。徐々にライトアップされる港町・横浜は刻一刻と表情を変え、何周歩いても飽きない。フロント、案内所、売店などを兼ねた「OMOベース」があるフロアには絶景ジムやラウンジ、シアタールーム、カフェなどの空間が数珠のように連なり、ビリヤードや卓球台などを楽しむ4か所の「Play Zone（プレイゾーン）」も。この感じ…既視感がある…と、横浜大さん橋ターミナルに寄港した豪華客船「飛鳥II」を見下ろし、気が付いた。そうだ、クルーズ船だ！

クルーズ船の操舵室のようなアールを描くフロントデスク

絶景を見ながらゲームを楽しめる「Play Zone（プレイゾーン）」も点在

クルーズ船の楽しさと長期滞在に適した利便性を追求

実のところ館内のデザインコンセプトはクルーズの旅。例えばフロントは操舵室をイメージ。丸い窓やアンカーなどのモチーフが各所に点在し、バーもなんだかクルーズ船のデッキのような程いい開放感だった。私が取材するテーマは旅が主だが、2025年は「飛鳥III」の就航、同じく豪華な客船「三井オーシャンフジ」の体験取材など、クルーズ船に実際に乗る機会が多かった。

カジュアルな雰囲気のバーでは毎晩3回、ラッキードローの抽選会も開催

船を拠点とする旅の安心感、身軽になって寄港地を探索する楽しさにも開眼し、クルーズ中はビンゴ大会や輪投げ、巨大ジェンガなどゆるくも楽しいさまざまな船上イベントにも参加。そして「OMO5 横浜馬車道」にもそんなわくわくを演出する仕掛けが満載なのだ。

例えば毎夜開催される宿泊者向けのパーティーでは、セルフカクテルバーのドリンクを手に、パノラマビューから見える夜景スポットのカードを選んでの「ラッキードロータイム」を企画。見事当たると小さなギフトが贈られる。次はチェックイン時に渡されたコインを手に「夜景じかん自販機」へ。リラックス、スイート、マッスルなどテーマが書かれた箱を選ぶと、夜景観賞のお供にぴったりな音楽や情報、お茶などがその箱に入っている。

クルーズ船をイメージしたシンプルモダンな空間の「デラックスツインルーム」 （提供画像）

全客室にキッチンと洗濯乾燥機が

そしてなによりもこの施設がクルーズ船感覚たるゆえんは、全客室にキッチンと洗濯乾燥機を備え長期滞在に対応していること。アイロン台や体重計、食器や調理機なども標準装備のアパートメントスタイルだ。星野リゾートとしてアパートメントホテルを運営するのはこれが初めて。

3連泊で5％、7連泊で10％、そして28連泊だと30％オフという優待プランもあり、横浜のど真ん中でタワーマンションで暮らすように旅できる（ただし2026年3月上旬までは火水は休業日）。

・スーペリアキングルーム（定員2名）：1室2万4000円〜（税込・食事なし）

・デラックスツインルーム（定員3名）：1室3万円〜（税込・食事なし）

・OMOハウスコーナースイート（定員6名）：1室13万5000円〜（税込・食事なし）」

全客室にキッチンとランドリー機能を完備。もちろん調理器具や食器もそろっている

客室は、シャワーブースだけのコンパクトな「スーペリアキングルーム」から船のキャビンをイメージした木の温かみあるデザインの「デラックスツインルーム」まで目的によってタイプを選べる。ベッドルーム3室で最大6名まで宿泊できる「OMOハウスコーナースイート」にはリビングだけでなく広々としたダイニングもあり、1ランク上のホームパーティを企画してみたくなる。この部屋を拠点として、寄港地を巡るように横浜を探求できるのだ。

2方向の大開口がある絶景の「OMOハウスコーナースイート」にはダイニングも

文明開化の雰囲気がのこる、レトロな街並みの馬車道を散策

一晩だけの今回は、いつもは通過するだけの馬車道駅周辺を歩いてみた。さっそく徒歩圏内の名店を紹介した「ご近所マップ」で情報収集。すぐ向かいの横浜新市庁舎の複合施設ラクシスフロントは、横浜野菜を楽しむ「TSUBAKI食堂」や「おにぎりカフェ うめ乃」など、レストランも充実している。

フロント前にある壁一面の「ご近所マップ」でグルメスポットをチェック （提供画像）

四川料理店「陳麻婆豆腐店」に行ってみた。麻婆豆腐発祥の中国四川省成都市にある1862年創業の本店からのれん分けされたお店だ。ネギではなく葉にんにくを使う本格派。山椒のしびれはなかなかパンチがあった。

元銀行のレトロな建造物を生かした「BankPark YOKOHAMA」も楽しかった。1階の「CRAFT.」はフラワーショップやカフェ、ショップ、アトリエが一つの場所に共存するような発信地。この空間に身を置くだけでインスピレーションを得られそうだ。「BankPark YOKOHAMA」の施設内にはコワーキングスペースもあるらしい。

「CRAFT.」

レトロで重厚な空間にカラフルな季節の花が映える「CRAFT.」

そしてぜひ訪れてほしいのがホテルのビル1階にある「水信（みずのぶ）フルーツパーラー」だ。横浜で有名な創業1915（大正4）年の老舗果物店「水信」によるパーラーで、瑞々しいフルーツのパフェやケーキは宝石箱のよう。そしてその空間こそがスペシャルなのだ。JR九州のクルーズトレイン好きならばすぐに気づくであろう。ラグジュアリーを極めた「ななつ星」をはじめ、数々のクルーズトレインを手掛けた水戸岡鋭治氏（78）が店舗をデザインしている。まさか一つのビルで船と列車、両方のクルーズ旅を体感できるとは！ 夕暮れの馬車道は人の流れも少なく、時間がゆるやかに流れていた。

水信フルーツパーラー

1階にある「水信フルーツパーラー」は豪華クルーズトレインのようなインテリア

2026年4月、旧横浜市庁舎にもOMOが誕生

2026年4月にはJR関内駅前の旧横浜市庁舎跡地を活用した複合施設内に「OMO7横浜 by 星野リゾート」も誕生し、横浜観光の可能性はさらに広がる。旧横浜市庁舎は、横浜開港100周年記念事業で1959（昭和34）年に完成。世界平和記念聖堂（広島市）や日本生命日比谷ビル〔日生劇場〕、目黒区総合庁舎（いずれも東京）などを手掛けた昭和を代表する建築家の村野藤吾（とうご）氏（1891〜1984年）が設計した。このレガシーを生かし、愛犬と滞在する客室やドッグラン、ラウンジも充実するらしい。ベーカリーも併設し、宿泊者以外のローカルのリピーターも集まるだろう。

横浜赤レンガ倉庫もみなとみらいも徒歩圏内。横浜を歩きつくしてみるのもいい （提供画像）

点だった日帰り滞在が、暮らすように線でつながる横浜旅に

今までは日帰りで訪れるだけだった横浜エリア。心地いいアパートメントホテルができることで、点であった旅が線でつながるような期待感が。私は真冬の札幌や軽井沢、オフシーズンの沖縄など、1週間ほどこもって執筆や確定申告に集中する「ソロ合宿」を1年に数回、企画するのだが、こんな快適なアパートメントホテルなら、馬車道を拠点にするのも悪くない。全方角を見渡せるパノラマビューで土地勘をつかめば、横浜の達人になれそうだ。

各客室からも横浜の眺望を楽しめる。夜景もロマンチック （提供画像）

自宅からのアクセスが良すぎて、宿泊、さらには連泊する機会は今までなかったが、次回はここ馬車道を拠点に、暮らすように逗留してみようと思う。

地上154m以上の47階から51階が客室。それぞれの部屋からもパノラマビューを楽しめる（画像提供）

文・写真／間庭典子、画像提供／『OMO5 横浜馬車道 by 星野リゾート』

まにわ・のりこ。東京都杉並区出身。婦人画報社（現ハースト婦人画報社）退社後、米ニューヨークを拠点に活動。帰国後はフリーライターとして情報を発信。全国各地の宿、インテリア誌では200軒以上の住宅を取材するなど、旅芸人なみのフットワークを誇る。仕事柄、ラグジュアリー系リゾート体験も豊富だが、「青春18きっぷ」を使って旅する“18きっぱー”でもあり、JRのほぼ全路線制覇。地の酒、肴を味わえる居酒屋や市場めし、ひなびた湯治場を巡るのも大好き。

【画像】客船モチーフの「OMO5 横浜馬車道 by 星野リゾート」の内部を激写（21枚）