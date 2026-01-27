アップルは、Apple Watch用の新しいバンド「Unity Connection ブレイデッドソロループ」を発売した。価格は1万4800円。オンラインストアとApple Storeアプリでは27日から注文を受け付けており、Apple Storeの店舗では今週後半から販売する。

「Unity Connection ブレイデッドソロループ」は、黒人歴史月間（Black History Month）を記念した新しいデザインで、汎アフリカ旗の色（赤、緑、黒）をあしらっている。アップルの黒人のクリエイティブチームと協力者が手がけた。

再生素材のポリエステルフィラメント糸を極細のシリコーン糸に織り込んで作られており、ソフトな質感と耐汗耐水性能を備える。バンドの模様はレッド、グリーン、ブラックの複数の陰影によって、奥行きの深い生き生きとした印象を生み出している。

対応するケースサイズは42mmと46mmの2種類で、バンドサイズは0～12を展開する。Apple Watch Series 4以降、Apple Watch SE、およびすべてのApple Watch Ultraモデル（46mmバンドのみ）で利用できる。