目ヂカラが強いと思う「Snow Manのメンバー」ランキング！ 2位「目黒蓮」、では1位は？
1月22日にデビュー6周年を迎える大人気アイドルグループ「Snow Man」。視線1つで空気を変えるような強い存在感を放つ目ヂカラに、射抜かれるファンも少なくありません。
All About ニュース編集部は12月18日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「パーツ別×Snow Man」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「目ヂカラが強いと思うSnow Manのメンバー」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、目黒蓮さんです。2016年にジャニーズ Jr.内ユニット「宇宙Six」のメンバーに選ばれ、2019年に「Snow Man」に加入。「めめ」の愛称で親しまれています。
国宝級のルックスと抜群のスタイルを生かし、「ブルガリ」や「フェンディ」などハイブランドのアンバサダーにも就任。俳優業も好調で、グループ活動を一時休止して、カナダで行われるDisney＋独占配信のドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2の撮影に臨みます。
回答者からは「眉毛がキリッとしていて、メンバー全員の写真を見ていると特に目がいく」（10代女性／京都府）、「見つめられたらどうにかなりそうなくらい魅力的だし、寡黙な演技もできるくらい目力がある」（40代女性／京都府）、「くっきりした二重で涙袋がしっかりあって存在感のある目だと思うから」（30代女性／大阪府）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、ラウールさんです。2015年に事務所に入所し、2020年に「Snow Man」としてCDデビュー。グループ最年少ながら、抜群のスタイルと美貌で俳優やモデルとしても活躍しています。
2024年にパリの「Bananas Models」、2025年にはミラノの「Models Milano」と、2つのモデル事務所と契約。パリコレの出演や「第34回 日本ジュエリー ベストドレッサー賞」の10代部門受賞など、頭角を現しています。
回答コメントでは「パリコレ出ているだけあって目力はすごいと思う」（40代女性／石川県）、「ハーフなので堀が深くて目ヂカラがある」（40代女性／神奈川県）、「モデルもやってるしハーフで、ミステリアスな感じ」（40代女性／埼玉県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
