「美しいおふたり」矢沢心、夫・魔裟斗と豪華ランチへ！ ラブラブショットに「理想のご夫婦」「憧れる」
タレントの矢沢心さんは1月26日、自身のInstagramを更新。夫で元K-1世界王者の魔裟斗さんと豪華ランチへ出かけたことを報告し、写真を公開しました。
【写真】豪華ランチを楽しむ矢沢心＆魔裟斗
ファンからは「美しいおふたり」「らぶらぶ」「理想のご夫婦ですぅ」「いつ見ても憧れる」「幸せなのが伝わってきます」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「いつ見ても憧れる」矢沢さんは「『今度lunchに行こう』と予約をしてくれていた」とつづり、11枚の写真と2本の動画を投稿。魔裟斗さんと豪華なスペイン料理のコースを堪能したようです。1枚目に夫婦でのツーショットを載せていますが、美男美女という言葉が似合います。
「いい夫婦の日を前にサプライズ」2025年11月25日の投稿でも、魔裟斗さんとのツーショットを公開した矢沢さん。「いい夫婦の日を前にサプライズで用意してくれた花に感動」とあるように、魔裟斗さんからサプライズプレゼントで受け取った花束を持っています。ファンからは「良い夫婦ってこういう事ですね」「素敵夫婦すぎるってー」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
