「最高すぎる」山本舞香、夫・マイファスHiroの幼少期ショット公開「めちゃかわい」「なんて可愛いケーキ」
俳優の山本舞香さんは1月25日、自身のInstagramを更新。夫でロックバンド・MY FIRST STORYのHiroさんの幼少期ショットを披露しました。
【写真】夫・マイファスHiroの幼少期ショット
コメント欄では、「ほんとに素敵なケーキ」「写真かわいすぎる！！」「ちびひろ！めちゃかわいー」「舞香ちゃんチョイスのケーキかな めっちゃ素敵」「素敵な夫婦」「大好きな舞香ちゃんにお祝いしてもらえて幸せだろうね」「ずっと幸せな2人でいてね」「最高すぎる」と、祝福の声が多く上がりました。
(文:中村 凪)
「ずっと幸せな2人でいてね」山本さんは「Happy 32nd Birthday. @hiro_mfs_official」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は豪華なバースデーケーキの写真で、イチゴが美しく並べられ、飴細工の蝶が優雅に添えられています。2枚目はHiroさんの幼少期ショットで、現在の面影が残るかわいらしい姿となっています。
Hiroさんもバースデーショット披露同日、Hiroさんも自身のInstagramで「32歳になりました。ここからまだまだ頑張るところです。よろしくお願いします」「素敵な誕生日会、計画してくれてありがとう」「これからもずっとよろしくね」と、同じバースデーケーキのショットなどを公開しています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
