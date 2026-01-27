¡Ö¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¥É·³¤¬ËÜÅö¤ËÁÀ¤¦¡ÈºÇ¶¯º¸ÏÓ¡É¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë29ºÐ±¦ÏÓ¤Î¥È¥ì¡¼¥É³ÍÆÀ¸«Á÷¤ê
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¹¥¯¥Ð¥ë¤«(C)Getty Images
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ¤â±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î±¦ÏÓ¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ú¥é¥ë¥¿¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Åê¼ê¿Ø¤ÎÊä¶¯¤ËºÇ½ªÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Ï¤¢¤Ç¤ä¤«¤Ê¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Way¡Ù¤Ï¡Ö¥Ú¥é¥ë¥¿¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËË°ÏÂ¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ëÀèÈ¯¿Ø¤òÊú¤¨¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥È¥ì¡¼¥É¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥Ú¥é¥ë¥¿³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤Î¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢7·î¤Î¥È¥ì¡¼¥É´ü¸ÂÁ°¤Ë¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¥Ð¥ë¤¬»Ô¾ì¤Ë½Ð²ó¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÈà¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ò¾Ä¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Ú¥é¥ë¥¿³ÍÆÀ¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢2Ç¯Ï¢Â³¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅê¼ê¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ËÜÅö¤ËÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¹¥¯¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¤·¤¿¤¿¤«¤µ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
