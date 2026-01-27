声が魅力的だと思う「30代男性俳優」ランキング！ 3位「菅田将暉」、同率1位の2人は？
All About ニュース編集部は12月8〜9日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「パーツ別×30代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「声が魅力的だと思う30代男性俳優」ランキングを紹介します。
3位に入ったのは、菅田将暉さんです。
1993年生まれの菅田さんは、俳優業のほかアーティストとしても精力的に活動。2026年1月には最新EP『SENSATION CIRCLE』をリリースしています。独特の低音と表現力豊かな声質が魅力で、役柄によってもさまざまな声色を使い分けます。
回答者からは、「個性的で耳に残る声質＋表現力が高く、セリフや歌で魅力が際立っています」（50代男性／東京都）、「変幻自在な声色を持ち、役柄によって響きを変える。独特の低音と抑揚が、表現に深みを与えている」（30代男性／滋賀県）、「独特の雰囲気と高い表現力を持ち、変幻自在な魅力で見る人を惹きつける存在感があるから」（20代女性／大阪府）といった声が寄せられました。
1位は同率で2人がランクイン。1人目は佐藤健さんです。
現在36歳の佐藤さんは、2025年にはNetflixドラマ『グラスハート』出演。作中では「TENBLANK」というロックバンドのボーカルを務め、同年10月には横浜・ぴあアリーナMMでリアルイベントも開催されました。落ち着いた低音ボイスと優しさを感じさせる声が魅力的です。
アンケートでは、「声優としても活躍していて、色々な役に変身できてすごい」（30代女性／千葉県）、「ドラマでの優しいトーンの話し方と声が良かった」（40代女性／神奈川県）、「お芝居だけでなく歌声もパワフルかつ繊細で聞いていて落ち着く感じがするから」（20代女性／千葉県）、「柔らかく落ち着いた声で聞き取りやすく、セリフに感情がしっかり伝わるから」（30代女性／東京都）などのコメントが集まりました。
もう1人の1位は、中村倫也さんでした。2005年から俳優としての活動をスタート。現在は声優やナレーションなどでも高い評価を得ていて、2025年12月公開の映画『ペリリュー 楽園のゲルニカ』では声優を務めています。独特の色気と温かみのある声質で、落ち着いたトーンで話す姿は多くのファンを魅了しています。
アンケート回答者からは、「声が程よく低くて優しい安心する声なため」（30代女性／長野県）、「中村倫也さんの声は落ち着きがあり、低音が心地よく響きます。ナレーションやドラマでのセリフに説得力があり、安心感を与える声質が魅力です」（40代男性／北海道）、「画面に映らなくてもその人だと分かる唯一無二の声が魅力的です！」（30代女性／東京都）、「アラジンで、声優をしていて歌が上手だった。ドラマなどでも声が特徴あって心地よい感じがする」（30代女性／東京都）などの声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
