おやつカンパニーは、家飲みにぴったりな「ベビースターラーメンおつまみ（黒胡椒味）」を1月26日から期間限定で発売する。

ベビースターラーメン発売から40年後の1999年、ベビースターラーメンとビールを一緒に買う消費者の姿を目撃した開発員の発案で生まれた“お酒を愉しむ大人”のためのベビースター。パリッポリッとした食感、ピリ辛な風味、ベビースターとピーナッツの組み合わせが奏でる旨辛いハーモニーの「ベビースターラーメンおつまみ」はビールとの相性抜群となっている。



「ベビースターラーメンおつまみ（黒胡椒味）」

そんな「ベビースターラーメンおつまみ」に、ピリッとスパイシーな黒胡椒が決め手の期間限定フレーバー「ベビースターラーメンおつまみ（黒胡椒味）」が登場する。黒胡椒を生地に練り込んだ細麺のベビースターと香ばししょうゆ味のピーナッツの組み合わせは、ビールとの相性抜群だとか。普段とは一味違う細麺ならではの食感と、カリッとしたピーナッツの2つの食感も楽しめる。家飲みの時間をより豊かな至福のひとときにする大人のおつまみ「ベビースターラーメンおつまみ（黒胡椒味）」で、今宵の晩酌を楽しんでみては。

［小売価格］152円前後（税込）

［発売日］1月26日（月）

おやつカンパニー＝https://www.oyatsu.co.jp