グローバル刃物メーカーの貝印は、食材保存のほか様々な調理にも使えるシリコーン保存バッグから、ボウル代わりにもなる「しっかり口が開くマルチシリコーンバッグ」を、1月26日から、貝印公式オンラインストアをはじめ、全国の専門店、ホームセンターなど（店舗によって入荷日が前後する）で発売する。

素材には、耐熱・耐冷性に優れた100％プラチナシリコーンを採用。幅広い温度に対応しているので、電子レンジ、オーブン、湯煎、冷蔵・冷凍庫のすべてのシーンでの使用が可能。下ごしらえから加熱調理、保存までを1つのバッグで対応する。様々な調理工程をこなせるので、洗い物の数も少なくなり片付けもラクになるアイテムとなっている。

今回新たに登場する「しっかり口が開くマルチシリコーン保存バッグ」は、既存品に比べて底面と開口部をさらに広く設計することで、ボウルの代わりとしても使用できる。口が大きく開く構造によって、混ぜやすく安定感のある使い心地で調理の幅を広げる。色はくすみカラーで空間になじみやすいオールドラズベリーとベージュグレーの2種類となっている。

ある調査によると、約7割の人が夏場の料理を負担に感じており（2024年7月フーディストサービス調べ20〜60代男女n＝207）、なかでも「暑さの中で火を使う調理がつらい」と感じている人が多いことが明らかになっている（デリッシュキッチン「夏場の調理」に関するアンケートから）。同製品は、オーブンや電子レンジ調理に対応しており、火を使わずに調理できるため、暑い季節でもキッチンに熱がこもりにくく、手軽かつ快適な調理を可能にする。

また近年、コンロの代替調理機器として電子レンジやオーブンレンジが選ばれる傾向が高まっている（2025年「Freeasy（フリージー）調べ）。同製品は複数の工程を同製品一つで完結できるため、調理の幅を広げながら使用する道具や洗い物を減らし、日々の調理におけるの負担を軽減する。





商品特長は、耐熱・耐冷・耐久性に優れた100％プラチナシリコーン製で、調理から保存まで幅広く使える。くり返し使えるので環境にやさしいだけでなく、経済的な商品となっている。シリコーンバッグの中で調理から保存までこれ一つでできる。洗い物を減らしタイパも良い商品だとか。既存品に比べてさらに底・口が広く、安定感のある使い心地となっている。

同製品は医療器具や乳幼児用の製品などにも使用されている100％プラチナシリコーン製（食品衛生法適合）。また、化学物質BPA（ビスフェノールA）フリー（食品衛生法適合）の製品となっているので、妊婦や乳幼児でも安心して使用できる（食品衛生法適合）。プラチナシリコーンは、一般的なシリコーンゴムと比べ、耐熱・耐冷性に優れ、急激な温度変化に耐えることができる。柔軟性にも優れており、引き裂き強度が高く破けにくいため、くり返しの使用に適している。

［小売価格］

しっかり口が開くマルチシリコーンバッグ1000ml オールドラズベリー：1540円

しっかり口が開くマルチシリコーンバッグ1000ml ベージュグレー：1540円

（すべて税込）

［発売日］1月26日（月）

貝印＝https://www.kai-group.com