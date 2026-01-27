モデルの亜希（56）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。親交のあるバドミントン元五輪代表でキャスターの陣内貴美子（61）の投稿にコメントした。

陣内は自身のストーリーズで、元プロ野球選手の清原和博氏、清原氏の長男・正吾さんとの筋トレ写真をアップ。「私たち、やる気よ」「しょーごに会って、やる気スイッチ入った〜」とのコメントを添えた。

この投稿を受け、亜希は「今日はいい日 ありがとう」と感謝。「今日仕事中にこの写真が送られてきた」と明かし、3人の姿に「年齢もバラバラで、モチベーションもまるで違う3人」と解説した。

そして「でも共通してることは、この先にある確かなものを手に入れるために自分と向きあってる 生きてる匂いがする」とつづった。

続く投稿で亜希は、正吾さんと2ショットでポーズを取る陣内について「生まれた時から知ってるから、完全なる親戚のおばちゃん」と表現。「この場所でこの2人 色んなことに感謝」と伝えた。

亜希は清原氏と2000年に結婚。14年の離婚後はシングルマザーとして野球に打ち込む長男の正吾さん、次男の慶大・勝児内野手を育ててきた。正吾さんは24年秋にプロ志望届を提出したが、ドラフトでは指名漏れ。その後、現役引退を表明した。