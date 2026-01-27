『呪術廻戦』禪院家の家系図公開 真希や伏黒恵…わかりやすく紹介
アニメ『呪術廻戦』の公式Xで禪院家の家系図が公開された。23日に放送された第3期「死滅回游 前編」（毎週木曜 深0：26）第4話（通算51話）「葦を啣む」では、禪院真希と禪院家の戦闘シーンが描かれており、家系図では、登場人物の家系図がわかりやすく紹介されている。
【画像】わかりやすい！公開された『呪術廻戦』禪院家の家系図
家系図には真希はもちろん、伏黒恵も紹介されている。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億5000万部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』は、謎に包まれた史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ、呪術を与えられた者たちの殺し合いがダイナミックに描かれる。
