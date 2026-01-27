ヨーロッパ委員会は26日、X社に対し、SNSに搭載している生成AI「Grok」が性的画像などの違法なコンテンツを拡散したかなどについて調査を開始すると発表しました。

EU＝ヨーロッパ連合の執行機関であるヨーロッパ委員会は26日、X社がオンライン上の違法で有害なコンテンツへの対策強化を求めるEUのデジタルサービス法に違反している疑いがあるとして、調査を開始すると発表しました。

SNSに搭載している生成AI「Grok」が性的画像などの違法なコンテンツを拡散したかなどについて調べるとしていて、ヨーロッパ委員会の報道官は「今回の調査は 女性や子供、市民を守るために行われる」と述べています。

ロイター通信によりますと、デジタルサービス法への違反が認められた企業には、全世界の年間売上高の最大6％の罰金を科せられる可能性があるということです。

「Grok」をめぐっては、実在する人物の写真を無断で性的な画像に作りかえるなどした「ディープフェイク」の画像が多数、報告され、イギリス当局が12日、X社に対し調査を開始したほか、インドネシアとマレーシアなどが「Grok」へのアクセスをブロックするなど、各国が対応に乗り出していました。