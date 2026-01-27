2月8日投開票の衆議院議員選挙が公示され、12日間の選挙戦の幕が明けました。 27日午前11時の時点で、熊本県内4つの選挙区に合わせて14人が立候補を済ませました。

立候補の受付は午後5時までです。

県選挙管理委員会によりますと、1月26日時点の県内の有権者は141万5562人です。

立候補者一覧（27日午前11時時点・届け出順）

熊本1区

参政党・新人 山口誠太郎 候補（36）

自民党・前職 木原稔 候補（56）

中道改革連合・新人 鎌田聡 候補（61）

熊本2区

共産党・新人 益田牧子 候補（75）

自民党・前職 西野太亮 候補（47）

参政党・新人 前田智徳 候補（47）

熊本3区

自民党・前職 坂本哲志 候補（75）

社民党・新人 橋村りか 候補（53）

参政党・新人 霍田和佳 候補（39）

熊本4区

国民民主党・新人 上田至 候補（49）

日本維新の会・元職 矢上雅義 候補（65）

参政党・新人 植田貴俊 候補（41）

共産党・新人 本村久美子 候補（68）

自民党・前職 金子恭之 候補（64）