第51回衆議院選挙が公示され、各党の党首が各地で支持を呼びかけました。選挙戦の注目ポイントについて伝えてもらいます。

自民・維新の与党が過半数の議席を確保し、高市政権が継続するかが焦点です。高市首相は今回の勝敗ラインを「与党で過半数」の233議席に設定していて、下回った場合「退陣」するとしています。また、古屋選対委員長は勝敗ラインを自民党単独での過半数の確保としています。

ある自民党幹部は、高い内閣支持率を背景に「高市人気を生かして勝っていく」とする一方、内閣支持率に比べ自民党の政党支持率は低く、どこまで議席を伸ばせるかが問われます。

一方、解散前日に立ち上がった新党・野党第一党の中道改革連合は、比較第一党を目標ラインに設定しています。立憲民主党の支持団体である「連合」と公明党の支持母体である「創価学会」、この2つの“組織の力”で小選挙区で勝ちきれるかがポイントになります。

――政策論争の注目点はなんでしょうか。

大きな論点になるのが消費減税です。自民党を含め、ほとんどの野党が消費減税を公約に掲げました。

一方、高市首相は公示直前に、実施時期について「来年度中の実現を目指す」と公約より踏み込みました。また、米軍基地問題をめぐり、中道が党内に意見のズレが浮き彫りになるなど、各党の政策には「急ごしらえ」の側面が露呈しています。

異例の短期決戦の中、政策実現の道筋を各党がどこまで説得力のある形で有権者に示せるかが問われます。