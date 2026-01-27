ASTROチャウヌ、税務関連トラブル報道受け謝罪「自らを振り返り深く反省」「今後進められる税務関連手続きに誠実に臨みます」
【モデルプレス＝2026/01/27】韓国のボーイズグループ・ASTRO（アストロ）のチャウヌ（CHA EUN-WOO）が1月26日、自身のInstagramを更新。自身の税務関連についての報道を受け、謝罪した。
【写真】チャウヌの坊主姿が「後頭部まで美しい」と話題
ウヌは「最近、私に関わるさまざまな出来事により、多くの方々にご心配とご失望をおかけしてしまったこと、心より頭を下げてお詫び申し上げます」と書き出し、「今回のことをきっかけに、大韓民国の国民として納税の義務に向き合う自分の姿勢が十分に厳格なものだったのか、自らを振り返り、深く反省しています」と謝罪。「ここ数日間、何から申し上げれば、私によって傷ついた方々に、私の申し訳ない気持ちが少しでも伝わるのかを悩みながら、反省の時間を過ごしました」と心境をつづり、「長々とした文章が言い訳のように聞こえたり、かえってご負担をおかけするのではないかという心配もありましたが、今回の件については、私が直接申し上げてお詫びするのが筋だという考えに至りました」と明かした。
2025年7月28日に陸軍軍楽隊に入隊したウヌは「今、私は部隊内で一日の任務を終え、この文章を書いています。現在、私は軍務に服していますが、決して今回の論争を避けるための意図的な選択ではありませんでした」と経緯を明かし、「昨年、これ以上入隊を先延ばしにできない状況となり、税務調査の手続きを終えられないまま入隊することになりました」と説明。そして「これもまた私の至らなさから生じた誤解であるため、その責任を深く痛感しています。もし私が軍人の身分でなければ、今回のことで被害を受けたすべての方々を一人ひとり訪ねて、頭を下げてお詫びしたい気持ちで、心を込めてこの文章を書いています」と反省の意を示した。
そして、ファンへ向けて「過去11年という長い年月の間、持っているものより足りないものの方が多い私が、皆さんが惜しみなく送ってくださった愛と応援のおかげで、今のチャ・ウヌという身に余る場所にいることができました。だからこそ、これまで未熟な私を信じて応援してくださったすべての方々、そして共に仕事をしてきた多くの方々に、恩返しはできないまでも、大きな傷と疲労感を与えてしまったことに、言葉では言い表せないほど申し訳ない気持ちです」とメッセージ。「今後進められる税務関連手続きに誠実に臨みます。また、関係機関から下される最終的な判断に従い、その結果を謙虚に受け止め、それに伴う責任を果たします」と今後について明かし「これからは自分自身をより厳しく省みて、これまで受けた愛に報いる気持ちで、より重い責任感を持って生きていきます。改めて、ご心配をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます」と結んでいる。
ウヌを巡っては、入隊前にソウル地方国税庁から所得税などの脱税疑惑で調査を受け、約200億ウォン（約20億円）を超える追徴課税を通告されたと、現地メディアに報じられている。（modelpress編集部）
◆チャウヌ、騒動を謝罪
◆チャウヌ、韓国メディアで脱税疑惑と報道
