元AKB48河西智美「防寒にガチ」ディズニーでのミニスカコーデが話題「着膨れしなくてすごい」「スタイル良すぎ」
【モデルプレス＝2026/01/27】元AKB48の河西智美が1月25日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーリゾートでのミニスカート姿を公開した。
【写真】28kg減話題の元AKB「大人可愛いミニスカ姿」話題の防寒ディズニコーデ
河西は「この日はシェリーメイみたいなふわふわのセットアップにしたよ」とつづり、白のセットアップコーディネートを披露。「防寒にガチだからヒートテック×2→ニット→ウルトラライトダウン中に仕込んでるからむくむく 笑」ともコメントし、外に見えない防寒を仕込んでいると投稿している。
また「最後の1枚は娘ちゃんが撮ってくれた」「めちゃくちゃ褒めながら撮ってくれるのしごできカメラマン過ぎる」ともつづり、河西が椅子に座っているショットも披露している。
この投稿にファンからは「全然着膨れしてなくてすごい」「大人可愛いミニスカ姿も良い」「スタイル良すぎ」などといった反響や、「娘さんの取り方上手すぎ」「素敵なショット」などといった声が寄せられている。
河西は2021年5月、俳優で新体操講師も務める小山と結婚。2022年6月に第1子女児出産を報告した。（modelpress編集部）
◆河西智美、ミニスカセットアップ姿披露
◆河西智美の投稿が話題
