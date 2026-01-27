せいせい、ヒョウ柄ビキニで美ボディ披露「寒いの苦手すぎて」南国満喫ショットに「最強にセクシー」「ドキッとした」の声
【モデルプレス＝2026/01/27】モデルの“せいせい”こと田向星華が1月25日、自身のInstagramを更新。南国でのヒョウ柄ビキニ姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】24歳ギャルモデル「眼福すぎる」胸元のぞくSEXYヒョウ柄ビキニ姿
せいせいは「寒いの苦手すぎて南国逃げまくってる」とつづり、写真を投稿。腹ばいで寝転び、グラスに入ったジュースを持つせいせいは、ヘルシーなスタイルでヒョウ柄のビキニを身に着け、笑顔を見せたショットを披露している。
この投稿に「ビジュ最高」「ドキッとした」「最強にセクシー」「憧れの存在」「可愛すぎる」「南国羨ましい」「眼福すぎる」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
