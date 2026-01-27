i-dle、本人たちが語る新曲『Mono』の魅力とは？　完全体カムバックで届ける“本質”

ガールズグループi-dle（アイドゥル）が、固有のアイデンティティの価値を歌い上げる。

i-dleは本日（1月27日）18時、各種音楽配信サイトを通じて新デジタルシングル『Mono（Feat. skaiwater）』をリリースし、今年初となる完全体での活動に突入する。

『Mono（Feat. skaiwater）』は、他人の視線から離れ、自身の本質により耳を傾けようというメッセージを、i-dleならではの音楽的表現で描いた楽曲だ。

先行公開されたミニマルなサウンドと洗練されたビジュアルは、国内外のリスナーの好奇心を刺激し、ミュージックビデオのティザーは中国の音楽プラットフォームQQミュージックの韓国ミュージックビデオチャート上位にランクインするなど、発売前から高い話題性を証明した。

今回の新曲は、i-dleが初めて外部アーティストとグループ曲でコラボレーションした点でも注目を集めている。中毒性の高い音色を持つイギリス出身のラッパーskaiwaterがフィーチャリングに参加し、i-dleとの新たな音楽的シナジーを披露する。

音源リリースに先立ち公開された3枚目のコンセプトフォトでは、モノトーンの各メンバーの姿と、互いに手を取り合うカットが、楽曲に込められた意味を象徴的に伝えた。ミュージックビデオでは、メガクルーと共にした躍動感あふれるパフォーマンスも盛り込まれ、より一層強烈な映像美を見せる予定だ。

『Mono（Feat. skaiwater）』のリリースを控えたi-dleの一問一答は、以下の通り。

◇

Q. 『Mono（Feat. skaiwater）』はどのような曲か、また鑑賞ポイントは？

ミンニ：すべてのエフェクトを取り除き、本質に集中しようという意味を込めた曲です。中毒性のあるメロディと良い歌詞に注目して聴いてほしいです。

（写真提供＝CUBEエンターテインメント）ミンニ

ソヨン：ミニマルでありながら、i-dleらしい色が込められた曲といえます。i-dleにしかできないスタイリング、i-dleにしか出せない個性のあるボーカルに注目してほしい。歌詞も非常に魅力的です。

シュファ：この曲は複雑ではないので、感じたまま受け取ってもらえると思います。言葉で説明しなくても、十分に気持ちが伝わる曲になると考えています。

Q. 昨年の8thミニアルバム『We are』以来、久しぶりとなる韓国でのグループ活動への感想は？

ミヨン：とてもワクワクしており、期待しています。多くのステージと素敵な音楽を届けられる2026年になればと思っています。

（写真提供＝CUBEエンターテインメント）ミヨン

ミンニ：本当に楽しみで、この良い曲をNEVERLAND（ネバーランド、i-dleファン）に早く聴いてもらいたい。パフォーマンスも一生懸命準備したので、温かく見てほしいです。

ウギ：とても楽しみです。一生懸命頑張りますし、良い結果になってほしいです。本当に良い曲で、素敵なコンセプトだと思います。

Q. 『Mono（Feat. skaiwater）』を準備するにあたり、各自が最も力を入れた点は？

ミヨン：ミニマルな曲だからこそ、より際立つビジュアルとボーカルが重要だと考え、この部分に特に気を配りました。

ミンニ：一番合う声になるまでパートを何度も修正し、繰り返し録音した記憶があります。パフォーマンスも全員で一生懸命準備し、私は前髪を思い切ってなくしてビジュアルにも変化を加えました。運動も頑張った。

ソヨン：これまで華やかな曲をタイトルにすることが多かったが、今回は新たにミニマルな曲に挑戦しました。

（写真提供＝CUBEエンターテインメント）ソヨン

ウギ：これまでとは違うスタイルのパフォーマンスを準備しました。ダンサーとの息を合わせる部分が多く、練習に力を入れました。

シュファ：英語の歌詞の意味がしっかり伝わるよう、発音に特に気を配りました。

Q. ラッパーskaiwaterがフィーチャリングに参加したが、どのような相乗効果を期待しているか。

ソヨン：skaiwaterが志向する偏見のないファッションスタイルや歌詞が、i-dleととてもよく合うと感じました。素敵な音楽になればと思っています。

Q. ミュージックビデオ撮影で印象に残ったエピソードや、見逃せないポイントは？

ミヨン：ダンサーたちと息を合わせる過程が本当に楽しかった。多くの撮影を一緒に行い、ひとつのチームのように感じられました。とても感謝しています。

ミンニ：外国人ダンサーと一緒に撮影したが、皆とても個性があって可愛かった。その中にタイ出身の方もいて、新しい友達もできました。最初から最後まで、すべてのシーンが見逃せないポイントです。

ソヨン：色のないモノクロの映像の中で、それぞれの動きや表現に注目してほしいです。

ウギ：久しぶりに体を使って踊った気がして、撮影がとても楽しかった。音楽もミュージックビデオも非常にミニマルで、個人的にとても気に入っています。

（写真提供＝CUBEエンターテインメント）ウギ

シュファ：メガクルーのパフォーマンスの合間にメンバーが登場するので、ぜひ見逃さず探してほしいです。

Q. 2月のソウル公演を皮切りに、第4回ワールドツアーを控えた感想は？

ソヨン：ワールドツアーを本当に一生懸命準備しています。これまでのコンサートとはまったく違うニュアンス、違うパフォーマンスを見せる予定。全曲を編曲しました。ぜひ足を運んでほしいです。

ウギ：早く見せたいステージがたくさんありました。一生懸命準備しているので、楽しみに待っていてほしい。ぜひ遊びに来てほしいです。

シュファ：久しぶりにさまざまな地域のファンと会えるのがとても楽しみです。良いステージを届けるので、期待してほしいです。

（写真提供＝CUBEエンターテインメント）シュファ

Q. 完全体のi-dleを待っていたNEVERLANDへのメッセージを。

ミヨン：NEVERLAND、i-dleがもうすぐ会いに行く。もう少し待ってほしい。愛している。さらに成長した姿、より楽しい公演を見せるために準備しているので、コンサートも楽しみにしてほしいです。

ミンニ：NEVERLAND、とても会いたかった。長く待ってくれた分、i-dleも一生懸命準備したシングルなので、たくさん聴いて、パフォーマンスも集中して見てほしい。早く会いたいです。たくさん愛している。

ソヨン：NEVERLAND、いつも長い時間、私たちの音楽を待ってくれて、出るたびに喜んでくれてありがとう。もっと素敵な姿で応えられるi-dleになります。

ウギ：NEVERLANDの皆さん、久しぶりのカムバックです。たくさん期待してほしい。今回も新しい姿を見せるので、たくさん愛してほしいです。

シュファ：NEVERLAND、待ってくれてありがとう。i-dleが本当に一生懸命準備したので、たくさん愛してもらえたら嬉しいです。

（写真提供＝CUBEエンターテインメント）i-dle

◇i-dle プロフィール

2018年5月2日に1stミニアルバム『I am』を通じて、CUBEエンターテインメントからデビューした5人組ガールズグループ。独自性とセンセーショナルなコンセプトで話題を集め、デビューから20日で音楽番組1位、音源チャート上位圏を記録し、新人賞7冠に輝く“モンスター新人”と呼ばれた。2022年10月にリリースした『Nxde』では、わいせつな視線を強烈に皮肉り、マリリン・モンローやバンクシーへのオマージュを取り入れたミュージックビデオが注目の的に。2023年5月のヒット曲『Queencard』を通じて、人気ガールズグループとしての確固たる地位を築いた。2025年5月1日、グループ名を(G)I-DLEから「i-dle」に改名。