【ピザハット】最大「3,091円」割引になる2日間　テイクアウトも配達もどちらも安い

世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、2026年1月28日（水）・29日（木）の2日間限定で、恒例の「肉の日」キャンペーンを開催する。※文中の価格は全て税込

「肉の日」キャンペーンは、毎月28日・29日（2月は27日・28日）に開催されている人気企画。

今回の1つ目の対象商品は、「ペパロニクラシック／直火焼 テリマヨチキンのハーフ＆ハーフ」。通常料金2,345円がテイクアウトで1,129円に、配達なら1,929円まで安くなる。

2つ目の対象商品は、「ペパロニクラシック／新・特うまプルコギのハーフ＆ハーフ」。通常料金2,525円がテイクアウトで1,129円に、配達なら1,929円になる。

さらに、3つ目の対象商品は、「直火焼 テリマヨチキン」と「新・特うまプルコギ」の「肉の日 2枚セット」。通常料金6,020円がテイクアウトなら2,929円に、配達なら3,939円と、最大3,091円も安くなる。

毎月28・29日は“肉ピザハット”

〈商品概要〉

【商品名】

ペパロニクラシック／直火焼テリマヨチキンのハーフ＆ハーフ

※別添：きざみ海苔

・価格

テイクアウト：2,345円→1,129円

配達：2,345円 → 1,929円

※生地種類はハンドトスのみ、生地サイズはMサイズのみ

※配達の場合、別途での配達料はなし

※一部店舗はテイクアウト専門店。配達を行っていない

・販売期間：

2026年1月28日（水）、29日（木）

・販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

【商品名】

ペパロニクラシック／新・特うまプルコギのハーフ＆ハーフ

※別添：旨辛コチュジャンソース

・価格

テイクアウト：2,525円→1,129円

配達：2,525円 → 1,929円

※生地種類はハンドトスのみ、生地サイズはMサイズのみ

※配達の場合、別途での配達料はなし

※一部店舗はテイクアウト専門店。配達は行っていない

・販売期間：

2026年1月28日（水）、29日（木）

・販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

【商品名】

肉の日 2枚セット

・セット内容

直火焼 テリマヨチキン + 新・特うまプルコギ

※別添：きざみ海苔、旨辛コチュジャンソース

・価格：

テイクアウト：6,020円→2,929円

配達：6,020円 → 3,939円

※生地種類はハンドトスのみ、生地サイズはMサイズのみ

※配達の場合、別途での配達料はなし

※一部店舗はテイクアウト専門店。配達を行っていない

・販売期間

2026年1月28日（水）、29日（木）

・販売店舗

全国のピザハット店舗（一部を除く）