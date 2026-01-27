【1/24 HKS ZN8 GR86 '21 TYPE-S （トヨタ）】 【1/24 HKS ZD8 SUBARU BRZ '21 TYPE-S （スバル）】 5月 発売予定 価格：各4,840円

青島文化教材社は、プラモデル「1/24 HKS ZN8 GR86 '21 TYPE-S （トヨタ）」と「1/24 HKS ZD8 SUBARU BRZ '21 TYPE-S （スバル）」を5月に発売する。価格は各4,840円。予約受付は2月2日14時より開始を予定している。

本商品は同社プラモデル「ザ・チューンドカー」シリーズで立体化され、国内最大のチューニングパーツメーカー「HKS」のボディキットを装着したGR86とBRZを1/24スケールプラモデル化したもの。

HKSボディキットTYPE Sが再現され、力強い印象を与えるフロントスポイラー、レーシーな印象を高めるカナード、レーシングカーさながらの迫力がありワイド感のあるサイドスカートやリアスポイラーなど多数のパーツを新規金型で再現されている。

