【弥立つ】はなんて読む？怖いときに使う言葉！
普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！
「弥立つ」はなんて読む？
「弥」は、弥生（やよい）などに使われているイメージが強い漢字ですよね。
日常的にはあまり使わない漢字なので、ほかの読み方が思いつかない方も多いのではないでしょうか。
「弥立つ」も読み方が難しそうに感じますが、実は3文字の身近な言葉です。
なんと読むかわかりますか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「よだつ」でした！
弥立つは、寒さや恐怖のあまり、身体中の毛がさかだつことです。
ゾッとする話を聞いたときなど、「身の毛が弥立つ」と言いますよね。「いよだつ」と読むこともありますが、よだつと同じ意味です。
ほかに「いやたつ」とも読み、この場合はよりはっきりと決意することを表します。
同じ漢字でも読み方によって意味が異なるので、前後の文脈から判断してくださいね。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
