【弥立つ】はなんて読む？怖いときに使う言葉！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「弥立つ」はなんて読む？

「弥」は、弥生（やよい）などに使われているイメージが強い漢字ですよね。

日常的にはあまり使わない漢字なので、ほかの読み方が思いつかない方も多いのではないでしょうか。

「弥立つ」も読み方が難しそうに感じますが、実は3文字の身近な言葉です。

なんと読むかわかりますか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。