元プロ野球選手・清原和博氏と、長男・正吾さんの親子ショットが公開された。

元バドミントン日本代表の陣内貴美子さんが２７日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、「私たち、やる気よ」と投稿。清原親子と楽しそうにポーズを取った。正吾さんとの２ショットも投稿し「しょーごに会ってやる気スイッチ入った〜」とつづった。

和博氏は柔和な笑顔を見せ、慶大野球部でプレーしていたことで知られる正吾さんはハンサム顔でニッコリと笑った。

元妻でモデルの亜希は、自身のインスタグラムのストーリーズで、陣内さんの投稿を引用。「今日仕事中に、この写真が送られてきた。年齢もバラバラで、モチベーションもまるで違う３人でも共通してることは、 この先にある確かなものを手に入れるために自分と向き合ってる。生きてる匂いがする」としみじみ。正吾さんと陣内さんの２ショットについては「生まれた時から知ってるから、完全なる親戚のおばちゃん」と泣き笑いの絵文字をつけ、「この場所でこの２人。色んなことに感謝」とコメントした。

和博氏と亜希の元夫婦の間には２人の息子がおり、長男の正吾さんは、慶大野球部で内野手としてプレーし、２０２４年１１月に野球競技からの引退を報告。次男の勝児さんは慶大野球部に所属している。