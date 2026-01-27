「WXIII 機動警察パトレイバー 4Kリマスターコレクション」【特装限定版】

2026年5月27日発売 14,300円 BCQA-0030

発売元：バンダイナムコフィルムワークス・東北新社

販売元：バイダイナムコフィルムワークス

(C)2002 HEADGEAR／BANDAI VISUAL／TOHOKUSHINSHA

「機動警察パトレイバー」シリーズの劇場版第3作目として、2002年に公開された映画「WXIII 機動警察パトレイバー」が4K Ultra HD Blu-ray(UHD BD)化されることが決定した。発売は5月27日。特製ブックレット、絵コンテ集が付属し、価格は14,300円。

1月28日発売のUHD BD「機動警察パトレイバー」、3月25日発売のUHD BD「機動警察パトレイバー2 the Movie」に続いてリリースされる4Kリマスターコレクションの第3弾。

レイバーを狙う奇妙な破壊活動が続く東京湾沿岸。城南署の刑事、久住と秦はその捜査に難航していた。そんな中、秦は大学講師の冴子に出会う。秦は冴子との時間を重ねるうち、次第に彼女に惹かれていった。

捜査の途中、久住と秦は湾岸に浮かぶ備蓄基地で次々と人間を食い殺す“怪物”に遭遇する。この“怪物”こそがレイバー連続襲撃事件の犯人なのか。残された“怪物”の肉片から判明した事実が、すべての状況を一変させた。

事態は警視庁、防衛庁、特車二課まで巻き込み、やがて秦の知らない冴子の姿が浮かび上がる。明かされていく驚愕の真実。暗躍する自衛隊の影。様々な思惑が交錯する中、再び“怪物”が東京湾に上陸する。この悲しい戦いに決着をつけるため、イングラムが立ち上がる･･･！

UHD BDとBDの2枚組。映像は4Kフィルムスキャンによるリマスターバージョンを収録。本編時間は約100分。UHD BD/BD音声は、ドルビーTrueHD 5.1ch、リニアPCM。

UHD BD「機動警察パトレイバー2」にオーディオコメンタリー追加収録決定

3月25日発売の「機動警察パトレイバー2 the Movie 4Kリマスターコレクション」に、音声特典として、押井守(監督)らのオーディオコメンタリーが追加収録されることが決まった。

オーディオコメンタリーには、押井守(監督)、竹中直人(荒川茂樹役)、藤津亮太(アニメ評論家)が出演。MCを天神英貴が務める。

写真左から、天神英貴、押井守、竹中直人、藤津亮太