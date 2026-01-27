【阪急うめだ本店】マイセンカフェで話題・メビウス×マイセンの“スイートセット”が可愛すぎる！

阪急うめだ本店7階にある、リュクスな空間が魅力のマイセンカフェ。315年もの歴史を誇る名窯「マイセン」の世界観をそのまま体感できる特別なカフェとして、特別な日にも選ばれている人気スポットです。そんなマイセンカフェで今注目したいのが、アーティスト×マイセンのコラボマグで楽しめる新メニュー『メビウススイートセット』♡“可愛いだけじゃない、ちゃんと上質”そんな大人女子に刺さる、とっておきのセットをご紹介します。

メビウス×マイセンのコラボマグが登場！オードリーorマリリン、どっちにする？

LAやNYで活躍するドイツ人アーティスト、マイケル・メビウスと、名窯マイセンがコラボレーション。マイセンの手作りマグカップに、彼の人気シリーズ「Legends Blowing Bubbles Collection」の2作品が独自の転写技法で再現されました。

モチーフとなったのは、時代を超えて愛され続けるオードリー・ヘプバーンとマリリン・モンロー。アートのポップさとマイセンの上品さが絶妙に融合していて、テーブルに置いた瞬間、気分が一気に上がります。

1/5スタート！「メビウススイートセット」はホワイトモカ×3種のプチスイーツ

マイセンカフェで提供がスタートした『メビウススイートセット』(税込2,800円) は、新作マグで楽しむホットドリンクと、かわいいプチスイーツのセット。セット内容はホイップクリームを添えたホワイトモカと3種のプチスイーツ。

ホワイトモカは、まろやかで優しい甘みが広がる味わい。ホイップクリームが溶け合うことで、よりクリーミーな口当たりに♡そこに、ひと口サイズのスイーツが3種もついてくるので、“少しずつ、いろいろ楽しみたい”派にはたまらない構成です。

可愛すぎて写真が止まらない♡「映え」と「品の良さ」を両立

新メニューLaunchを記念して、Instagramキャンペーンもスタートしています。『メビウススイートセット』をオーダー後、その場で投稿するともれなくプレゼントがもらえる嬉しい企画。

※プレゼントがなくなり次第終了となるので、気になる方は早めがおすすめです。

+αで楽しみたい♡バレンタイン限定パフェも要チェック

さらにバレンタインシーズンには、限定パフェも登場していて、甘いご褒美時間にぴったり。

メビウスセットでほっと温まりながら、季節限定スイーツも一緒に楽しめば、満足度はさらにアップ。“今だけ”の特別メニューを組み合わせて、冬のカフェ時間をとびきり贅沢にしてみて。

マイセンの世界で過ごす、優雅なティータイムを

マイセンカフェは、スイーツだけでなく空間・器・時間すべてが特別になる場所。アート×マイセンのコラボを堪能できる『メビウススイートセット』は、自分へのご褒美や、友人とのお出かけにもぴったりです。

ぜひ、オードリーorマリリンのお気に入りマグで心ときめく甘い時間を楽しんでみてくださいね。

店舗情報

マイセンカフェ（阪急うめだ本店 7階）

■営業時間：午前10時～午後8時

■住所：大阪府大阪市北区角田町8番7号

■電話番号：06-6313-1581

■定休日：施設に準ずる

■席数：48席