9人組ガールズグループTWICEのモモ（MOMO、29）が日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。米国でのオフショットを投稿した。

ホテルの部屋とみられる場所で、背中を大胆に露出したデザインの白いタンクトップに、白のカウボーイハット姿。茶色いショートパンツを履き、ヒップラインからの脚線美を際立たせたコーディネートを披露した。隣にはメンバーのダヒョン（DAHYUN、27）の姿も。「Thank you LA♡」と添え、笑顔ショットも公開した。

黒のサングラスにニット帽、黒にピンクの花柄シャツを着て夜の街へショッピングに出かけたショットもアップ。米人気ブランド「VICTORIA’S SECRET」のショッピングバッグを手に、自身がモデルを務めた画像の前での写真も。グレーのニットトップスで昼間に散策する姿も加えた。

ファンやフォロワーからも「ももりんの世界観好き」「マジ可愛いすぎ」「なんでそんなに可愛いの」「かわせくしーすぎる」「日本のベストダンサー」「最高のアイドル」「美しい歌姫」「地球上で最も美しい女性」「誇りに思う」などのコメントが寄せられている。