第51回衆議院選挙が公示され、各党の党首が各地で支持を呼びかけました。

自民党・高市総裁「日本列島を強く豊かに、私たちは訴えております。まずは国民のみなさまにご信任をいただきたい。自民党と日本維新の会で過半数をとれなかったら私は内閣総理大臣をやめる」

中道改革連合・野田共同代表「くらしを最優先で、くらしをど真ん中に考え、生活者ファーストの理念のもとに政策を訴える、我々中道にご支援をいただけるか、これが問われていると私は思います」

日本維新の会・吉村代表「日本維新の会は絶対に逃げずに高市さんを支えていく。そして、なかなか自民党では進まなかった改革、中に入ってアクセル役になって、日本の政治を前へ進めていきます」「自民党と日本維新の会が一つになって日本を前に進めていく」

国民民主党・玉木代表「政局や選挙最優先の古い政治ではなく、政策本意、国民生活最優先、経済最優先の新しい政治に変えていかなければなりません」

共産党・田村委員長「民主主義をないがしろにする自民維新政権、高市首相に厳しい審判下していこうではありませんか。くらし、平和、人権、ぶれずに国民のために働き、自民党政治を変える」

れいわ新選組・大石共同代表「日本を守るとはあなたを守ることから始まる。物価高対策もまともにせず、さっさと解散してくる高市早苗総理、ぶっ倒すしかありません」

参政党・神谷代表「第3の選択肢、今回は参政党です。失われた30年を作ってきたのは自民党であり、立憲であり、公明党でしょう。看板かけかえただけで中身変わらないですよ。我々は失われた30年を終わらせるんだ」

減税日本・ゆうこく連合は「日本独立・日本再興・日本救世」を掲げ、消費税の廃止や医療と食の安全を守ると訴えています。

日本保守党は、重要政策として「減税による経済の活性化」「再生エネルギー政策のストップ」「移民政策の抜本的な見直し」を訴えています。

社民党は「あなたの税金はあなたのために」として、消費税の廃止や防衛費の引き下げなどを訴えています。

チームみらいは「未来への投資」を掲げ、社会保険料の減額や子育て減税、さらにAI活用に向けた規制緩和などを訴えています。

来月8日の投開票に向け、27日から12日間の選挙戦がスタートします。