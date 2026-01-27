27日（火）日本海側で雨や湿った雪が降り、雪解けによる事故に注意が必要です。

＜27日（火）の天気＞

日本海から低気圧が近づき、夜にかけて北日本に接近する見込みです。能登半島ではすでに雨が降り出していて、午後は日本海側の広い範囲で雨や湿った雪が降るでしょう。

低気圧に向かう南風で気温が上がるため、山陰や北陸の沿岸部は雨、東北でも湿った雪になりそうです。積雪の多い地域ではなだれのほか、水分を含んだ重たい雪が屋根から滑り落ちてきたり、路面状態が悪くなるおそれがあります。雪解けによる事故に十分注意してください。

夜は次第に冬型の気圧配置に変わり上空に寒気が入ってくるため、北日本や日本海側で広く雪になる見込みです。低気圧に近い北海道では局地的に雪が強まるおそれがあります。

太平洋側は引き続き晴れるところが多いでしょう。夜は関東北部の山沿いで雪が降り出す予想です。

＜予想最高気温（前日差）＞

前日より高く、この時期本来の寒さになるでしょう。

札幌 -1℃（＋3）

仙台 7℃（＋4）

新潟 6℃（＋3）

東京 10℃（＋1）

名古屋 8℃（＋2）

大阪 10℃（＋5）

鳥取 8℃（＋3）

高知 14℃（＋2）

福岡 9℃（-1）

＜週間予報＞

■西日本

再び強い寒気が流れ込むため、28日（水）は山陰や近畿北部で雪が降り、29日（木）〜30日（金）は局地的な大雪のおそれがあります。真冬以下の寒さが戻り、大阪では再び最高気温ひとケタの日が続く見込みです。

■北日本・東日本

北日本や北陸では28日（水）以降31日（土）頃にかけて大雪やふぶきになる見込みです。晴れる関東や東海も厳しい寒さがぶり返すでしょう。名古屋では29日（木）と30日（金）の最低気温が-1℃、最高気温が6℃の予想です。