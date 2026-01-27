Êì¿Æ¤Î¡ÖÊÆ¿æ¤¤¤Æ¡¢7¹ç¡×¤ÏÈÖÁÈ¤Î±é½Ð¡ÄÊªµÄ¾ú¤¹¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¤¬2ÆüÏ¢Â³¤ÇÀ¼ÌÀ¡Ö¼ÂºÝ¤ÎÀ¸³è¾õ¶·¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢1·î23Æü¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡ÖÃµÄå!¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸í²ò¤ò¾·¤¯¼õ¤±»ß¤á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¤¬È¯É½¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ
»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿°ÍÍê¤Ë´ð¤Å¤¡¢à¥¿¥ì¥ó¥ÈÃµÄåá¤¬Ä´ºº¤¹¤ëÈÖÁÈ¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤Î¤»¤¤¤ä¤µ¤ó¤¬°ÍÍê¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¡£6¿Í·»Äï¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¤¢¤ë¾®³Ø6Ç¯À¸¤«¤é¡ÖÀµÄ¾¡¢Ä¹ÃË¤ä¤ë¤ÎÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éÄ¹ÃË¤·¤«¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç°ìÆü¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¼¡ÃË¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÃµÄå¤µ¤ó¡¢¤Ü¤¯¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÄ¹ÃË¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤Î°ÍÍê¤Ë±þ¤¨¤ëÆâÍÆ¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¡¢²È»ö¤äÄï¤¿¤Á¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦12ºÐ¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¡¢¤»¤¤¤ä¤µ¤ó¤¬Ä¹ÃË¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ¡¢¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¡×¡Ö°é»ùÊü´þ¡×¤Ê¤É¤ÎÈãÈ½¤¬»¦Åþ¡£¤Þ¤¿¡¢¤»¤¤¤ä¤µ¤ó¤¬²È¤òÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¸å¡¢Êì¿Æ¤¬Ä¹ÃË¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ó¡¢¡ÖÊÆ¿æ¤¤¤Æ¡¢7¹ç¡×¤È¤¤¤¦²»À¼¤¬Î®¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ï25Æü¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¾å¤Ç¡¢¡ÖÅö³ºÊüÁ÷¤ò¤á¤°¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤ä¤´²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢SNSÅù¤Ç¶¯¤¤ÈãÈ½¤äÈðëîÃæ½ý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤ä¤´²ÈÂ²¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¡¢Á§º÷¤äÀÜ¿¨¤Ï¸·¤Ë¤ª»ß¤á¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ÍÍêÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤âÊüÁ÷ÍÑ¤Ë¹½À®¡¦²þ¹Æ
26Æü¤Ë¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö1·î23Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¾å¤Î°Õ¿Þ¤òÈ¯É½¡£ÉáÃÊ¤Ï²È»ö¡¦°é»ù¤òÃ´Åö¤¹¤ëÉã¿Æ¤¬ÆýÍÄ»ù¤ò»Ä¤·¤Æ³°½Ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Î¤Û¤«¡¢Êì¿Æ¤Î¡ÖÊÆ¿æ¤¤¤Æ¡¢7¹ç¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤ÏÈÖÁÈ¤Î±é½Ð¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¼ÂºÝ¤ÎÀ¸³è¾õ¶·¤äÆü¾ï¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Á°¼Ô¤Ï¡Ø²È»ö¤ä°é»ù¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤è¤ê¶¯Ä´¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÃµÄå¤È»Ò¤É¤âÃ£¤À¤±¤Î¾õ¶·¤òºî¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸å¼Ô¤Ï¡¢°ÍÍê¼Ô¤Ç¤¢¤ëÄ¹ÃË¤¬¡Ø¼¡ÃË¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈóÆü¾ï¤«¤éÆü¾ï¤ËÌá¤ë¹ç¿Þ¡Ù¤È¤·¤Æ±é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°ÍÍêÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤âÊüÁ÷ÍÑ¤Ë¹½À®¡¦²þ¹Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ÍÍê¸¶Ê¸¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²8¿Í¤ß¤ó¤Ê¤Ç²È»ö¤ä°é»ù¤ò¶¨ÎÏ¤·¤¢¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â¾¤Î·»Äï¤è¤ê¤âËÍ¤¬°ìÈÖ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤Î²ÈÂ²¤Î»Ò¶¡¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¤«Ä´ºº¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¼èºà¡¦À©ºî¤Î²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÈÖÁÈÂ¦¤È¤´²ÈÂ²¤ÇÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¡¦ÁêÃÌ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÊüÁ÷ÍÑ¤Ë¹½À®¡¦²þ¹Æ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡ÖÊÔ½¸¡¦¹½À®¤Î·ë²Ì¡¢Á°¸å¤ÎÇØ·Ê¤äÊ¸Ì®¤ò½½Ê¬¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°ÍÍê¼Ô¤Ç¤¢¤ëÄ¹ÃË¤´¼«¿È¤â¡¢½µ¤Ë3¡Á4²ó¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ò½¬¤¦¤Ê¤É¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹ÃË¤Ð¤«¤ê¤¬²È»ö¡¦°é»ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ÂÂÖ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¼õ¤±»ß¤á¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö¤³¤ì¤é¤Ï¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÔ½¸¡¦¹½À®¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÈÖÁÈÂ¦¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃµÄå¤Ç¤¢¤ë½Ð±é¼Ô¤Ï´ë²è¡¦±é½Ð¤Ë¤Ï°ìÀÚ´ØÍ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¡£
ÊüÁ÷¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤¬ÈðëîÃæ½ý¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â·Ù¹ð¡£¡Ö¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤ä¤´²ÈÂ²¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¡¢Á§º÷¡¢Ä¾ÀÜ¤ÎÀÜ¿¨¤Ï¡¢¸·¤Ë¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤ÆÁÊ¤¨¤¿¡£