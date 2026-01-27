【義母が絶縁されるまで】共有アプリのみで知る孫の成長「大きくなったわね」＜第1話＞#4コマ母道場
わが子が可愛いのはもちろん、そんなわが子のもとに誕生した孫は、目に入れても痛くないほどに可愛いものでしょう。毎日でも愛でていたい……けれどわが子の配偶者にも気を遣わないと……。そんな風に思っていたら、いつの間にか歳月が経ってしまった、そんな（元）ママのお話です！
第1話 孫に2年間も会っていない
【編集部コメント】
冒頭から切ない雰囲気ではじまりましたね……。主人公カツコさんは、どうやら息子さんの子ども、つまり孫にあたる「ソウタ」くんの写真がアップされることを楽しみにしているようです。写真共有アプリは、アプリ内にアップロードされた写真を、閲覧権限を持っている人ならいつでも見ることができるという便利なものです。孫の写真なら、アプリに一度アップするだけでそれぞれの親が見ることができるので、両家にそれぞれ送るよりも手間も省けます。便利な時代になりましたね〜。けれどカツコさんは写真を見て嬉しいながらも、ちょっとしんみり。いったい何があったのでしょうか？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
