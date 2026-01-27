¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢ËÜµòÃÏ¤ËNPBºÇÂçµé¤Î¥ê¥Ü¥ó¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÀßÃÖ¡¡Áª¼ê¤«¤éÍ×Ë¾¤Î¤¢¤Ã¤¿ËÉµå¥Í¥Ã¥È¤âÄ¥¤êÂØ¤¨
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï27Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Î³°Ìî¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¡ÖLED¥ê¥Ü¥ó¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿·¤¿¤Ê¿Í¹©¼Ç¤òÆ³Æþ¤·¡¢ËÉµå¥Í¥Ã¥È¤ÎÄ¥¤êÂØ¤¨¤â¹Ô¤¦¡£3·î3Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤«¤é²ÔÆ¯¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡¡¡LED¥ê¥Ü¥ó¥Ó¥¸¥ç¥ó
¡¡Î¾Íã¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Ý¡¼¥ë¤ò·ë¤ÖÁ´Ä¹186¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥ê¥Ü¥ó¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¡£NPB¤ÎËÜµòÃÏµå¾ì¤Ç¤Ï´õ¾¯¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼ÉôÊ¬¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤À¥·¡¼¥à¥ì¥¹»ÅÍÍ¡£É½¼¨ÌÌÀÑ¤Ï¡¢NPBËÜµòÃÏµå¾ì¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇÂçµé¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¢¿·¤¿¤Ê¿Í¹©¼Ç
¡¡2017Ç¯¤ËÉßÀß¤·¤¿´ûÂ¸¤Î¿Í¹©¼Ç¤ò¡¢¿·¤·¤¤¿Í¹©¼Ç¡ÖMS¡¡CRAFT¡¡BASEBALL¡¡TURF¡×¡Ê¥ß¥º¥Î¼ÒÀ½¡Ë¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¡£¼ÇÍÕ¡Ê¥Ñ¥¤¥ë¡Ë¤òÅ·Á³¼Ç¤Ë¶á¤¤·Á¾õ¤Ë²Ã¹©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹â¤¤ÂÑµ×À¤È·Á¾õÉü¸µÀ¤òÈ÷¤¨¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ÎÅ¾¤¬¤ê¤ä¥Ð¥¦¥ó¥ÉÀ¡¢¾×·âµÛ¼ýÀ¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ê¡¢Áª¼ê¤ÎÂ¹ø¤Ø¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤È°ÂÁ´À¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡£ËÉµå¥Í¥Ã¥È¤ÎÄ¥¤êÂØ¤¨
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤«¤éÆâÌî¥¹¥¿¥ó¥É¤Þ¤ÇÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ëËÉµå¥Í¥Ã¥È¤ò¡¢¹â¤µ21¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥ï¥¤¥ä¡¼Äß¤ê²¼¤²¼°¥Í¥Ã¥È¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¤ò¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¥·¡¼¥È¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹¤Þ¤Ç³È½¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¥é¥¤¥Ê¡¼À¤Î¥Õ¥¡¡¼¥ë¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î´í¸±¤ò²óÈò¤Ç¤¡¢°ÂÁ´À¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¡£·ÀÌó¹¹²þ¤ÎÀÊ¤Ç¤âÁª¼ê¤«¤éËÉµå¥Í¥Ã¥È¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤ëÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£