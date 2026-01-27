¡ÖÉ¨¾å¤ä¤Ê¤¤¤Î¡×à¹¶¤á¤¹¤®á¥¹¥«¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡ªÃµÄå¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡¦ÁýÅÄ¥¢¥Ê¤Ë¡ÖÀ¸Â¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¡×¡ÖµÓÄ¹¤¯¤ÆåºÎï¡×¤ÎÀ¼
¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×Èë½ñÌò¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß
¡¡Ä«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó(ABC¥Æ¥ì¥Ó)¤ÎÁýÅÄ¼Ó¿¥¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÈÖÁÈ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤»ëÀþ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Æü¤Î¤ª°áÁõ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥°¥Ã¥É!¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÄ¹Âµ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢É¨¾å¤Þ¤Ç¥¹¥ê¥Ã¥È¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥°¥ì¡¼¤Î¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°áÁõ¤òÈäÏª¡£ÁýÅÄ¥¢¥Ê¤Î¶»¸µ¤Ë¤Ï¡¢¸¤¤Î¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁýÅÄ¥¢¥Ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥ê¥Ã¥ÈÉ¨¾å¤ä¤Ê¤¤¤Î¡ª¥É¥¥Ã¤È¡×¡ÖÀ¸Â¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë²Ä°¦¤¤¤¤¡×¡ÖµÓÄ¹¤¯¤ÆåºÎï¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÁýÅÄ¥¢¥Ê¤Ï·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢2019Ç¯¤ËABC¥Æ¥ì¥Ó¤ØÆþ¼Ò¡£Ã´ÅöÈÖÁÈ¤Ï¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ê¤É¡£¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¤Ç¤Ï¡¢19Ç¯¤ËÅö»þ22ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ç4ÂåÌÜÈë½ñ¤ò°ú¤·Ñ¤®ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£