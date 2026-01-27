¡Ö¥É¥ä´é¡×Î®¤·ÌÜ·è¤á¤ëàMVD¤Î¥Ç¥³¥Ô¥óá¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥æ¡¼¥â¥¢¤Ï¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¿ÍÁ°¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¡ÖÀ¤³¦°ìÍÌ¾¤Ë¡×
¥«¥á¥é¤ËÎ®¤·ÌÜ¡Ä
¡¡MLB¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Î°¦¸¤¡¦¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬MVD(Most Valuable Dog=ºÇÍ¥½¨¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¾Þ)¤Ëµ±¤¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MLB¤ÎÆüËÜÈÇ¸ø¼°X¤Ï¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤ËMVP¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¡Ä¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ë¤ÏMVD¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤Ç¥Ç¥³¥Ô¥ó¤òÊú¤¤¤Æ½Ä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÂçÃ«¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£25Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«¤«¤ì¤¿Á´ÊÆÌîµå¶¨²ñ¤ÎÍ¼¿©²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ïºòµ¨¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤Ëµ±¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ë¤Ï¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨¸¤¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥×¥ì¡¼¥È¤¬Â£¤é¤ì¡¢¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ï¥«¥á¥é¤ËÎ®¤·ÌÜ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡²Ú¤ä¤«¤ÊÉ½¾´¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤ªÞ¯Íî¤Ê»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Í¡Á¡ª¡×¡Ö²ÈÂ²¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡×¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ï¿ÍÁ°¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥æ¡¼¥â¥¢¤Ï¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¥É¥ä´é¡×¡ÖÀ¤³¦°ìÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥³¥Ô¥ó¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£