衆議院選挙が公示されました。県内６つの小選挙区に２５人が立候補を届け出ています。

立候補者の受け付けは県庁で午前８時半から始まり、届け出の順番を決めるくじ引きが行われました。それぞれの陣営には街頭演説で掲げる旗などいわゆる「選挙の７つ道具」が配られました。

県内６つの小選挙区には前職９人と新人１６人の合わせて２５人が立候補を届け出ています。

●広島１区

山田 肇（３６）参政・新

産原 稔文（５８）無所属・新

川田 海栄（２８）中道・新

中原 剛（６９）共産・新

岸田 文雄（６８）自民・前

黒木 貞彦（８３）無所属・新

楾 大樹（５０）れいわ・新

●広島２区

平口 洋（７７）自民・前

佐藤 由紀子（５０）参政・新

福田 玄（４４）国民・前

岡田 博美（６６）共産・新

●広島３区

玉田 憲勲（６８）無所属・新

東 克哉（４４）中道・前

田中 淳子（４１）参政・新

石橋 林太郎（４７）自民・前

高松 史子（５８）共産・新

●広島４区

新谷 正義（５０）自民・前

空本 誠喜（６１）維新・前

鍋島 勢理（３４）国民・新

●広島５区

山本 深（４０）自民・新

佐藤 公治（６６）中道・前

猪原 真弓（６５）共産・新

●広島６区

高木 武志（７４）共産・新

小林 史明（４２）自民・前

はた ともこ（５９）中道・新

（届け出順）

今回の選挙では消費税の税率引き下げなど景気・物価高対策のほか、外交・安全保障政策などが主な争点となります。

立候補の受け付けは午後５時に締め切られ来月８日に投開票されます。