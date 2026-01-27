衆院選公示 県内６小選挙区に２５人届け出 広島
衆議院選挙が公示されました。県内６つの小選挙区に２５人が立候補を届け出ています。
立候補者の受け付けは県庁で午前８時半から始まり、届け出の順番を決めるくじ引きが行われました。それぞれの陣営には街頭演説で掲げる旗などいわゆる「選挙の７つ道具」が配られました。
県内６つの小選挙区には前職９人と新人１６人の合わせて２５人が立候補を届け出ています。
●広島１区
山田 肇（３６）参政・新
産原 稔文（５８）無所属・新
川田 海栄（２８）中道・新
中原 剛（６９）共産・新
岸田 文雄（６８）自民・前
黒木 貞彦（８３）無所属・新
楾 大樹（５０）れいわ・新
●広島２区
平口 洋（７７）自民・前
佐藤 由紀子（５０）参政・新
福田 玄（４４）国民・前
岡田 博美（６６）共産・新
●広島３区
玉田 憲勲（６８）無所属・新
東 克哉（４４）中道・前
田中 淳子（４１）参政・新
石橋 林太郎（４７）自民・前
高松 史子（５８）共産・新
●広島４区
新谷 正義（５０）自民・前
空本 誠喜（６１）維新・前
鍋島 勢理（３４）国民・新
●広島５区
山本 深（４０）自民・新
佐藤 公治（６６）中道・前
猪原 真弓（６５）共産・新
●広島６区
高木 武志（７４）共産・新
小林 史明（４２）自民・前
はた ともこ（５９）中道・新
（届け出順）
今回の選挙では消費税の税率引き下げなど景気・物価高対策のほか、外交・安全保障政策などが主な争点となります。
立候補の受け付けは午後５時に締め切られ来月８日に投開票されます。