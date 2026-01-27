衆議院選挙が27日に公示され、12日間の選挙戦がスタートしました。4つの選挙区に計13人が立候補しています。(午前11時半現在)



立候補の届け出の受け付けは、27日8時半から始まり、各陣営の担当者がくじ引きで届け出順を決めました。受け付けを済ませた担当者は、腕章や選挙事務所の標札など、いわゆる「選挙の7つ道具」を受け取りました。



鹿児島1区に立候補したのは、届け出順に、自民党・前職の宮路拓馬さん(46)、参政党・新人の牧野俊一さん(40)歳、共産党・新人の小山慎之介さん(42)、中道改革連合・前職の川内博史さん(64)。





鹿児島2区には、参政党・新人の高橋徳美さん(56)、共産党・新人の松崎真琴さん(67)、自民党・前職の三反園訓さん(67)。鹿児島3区には、中道改革連合・前職の野間健さん(67)、自民党・元職の小里泰弘さん(67)。鹿児島4区には、参政党・新人の桐原郁生さん(57)、国民民主党・新人の中村寿さん(59)、社民党・新人の伊藤周平さん(65)、自民党・前職の森山 裕さん(80)が立候補しています。消費税の減税などを主な争点に、衆議院の解散から投開票まで戦後最短の超短期決戦が幕を開けました。立候補の受付は午後5時までで、2月8日に投開票されます。夕方のニュースエブリィかごしまでは、各候補の出陣式での第一声を詳しくお伝えします。