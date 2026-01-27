衆議院議員選挙が27日朝、公示されました。

県内3つの選挙区ではこれまでに計10人が立候補しています。

【長崎1区】

長崎1区には届け出順に

▼共産・新人の

内田 隆英 候補(70)

▼参政・新人の

松石 宗平 候補(50)

▼自民・新人の

浅田 眞澄美 候補(59)

▼維新・新人の

山田 博司 候補(55)

▼国民・前職の

西岡 秀子 候補(61)

計5人が立候補しています。

内田 隆英 候補

「賃金を引き上げそして暮らしのための予算を増やす。消費税はすべて5パーセントに引き下げる、そして廃止を目指す」

松石 宗平 候補

「暮らしを楽にする。そのためには減税が一番いいと思っております。消費税の段階的な廃止、参政党はそれを掲げております」

浅田 眞澄美 候補

「長崎の町をもっともっと元気に。確実に新幹線が来て、地域が潤う。その街を作っていきたい」

山田 博司 候補

「地盤看板で選ぶんじゃないんです。その候補者がどういった政策を考え、どれだけの情熱があるか、それが皆さん大切なんです」

西岡 秀子 候補

「国民のための県民のための市民のための政治、この政治を私達がしっかりと作り出していかなければならない」

【長崎2区】

長崎2区は届け出順に

▼中道・前職の

山田 勝彦 候補(46)

▼参政・新人の

髙木 聡子 候補(44)

▼自民・前職の

加藤 竜祥 候補(45)

の3人が立候補。

【長崎3区】

3区は届け出順に

▼自民・前職の

金子 容三 候補(42)

▼中道・新人の

田粼 耕太 候補(43)

2人が立候補しています。

立候補の受け付けは27日午後5時までで、

投票は、2月8日に行われ即日開票されます。