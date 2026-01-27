【衆院選】県内3つの選挙区に10人立候補 12日間の選挙戦スタート 2月8日投票《長崎》
衆議院議員選挙が27日朝、公示されました。
県内3つの選挙区ではこれまでに計10人が立候補しています。
【長崎1区】
長崎1区には届け出順に
▼共産・新人の
内田 隆英 候補(70)
▼参政・新人の
松石 宗平 候補(50)
▼自民・新人の
浅田 眞澄美 候補(59)
▼維新・新人の
山田 博司 候補(55)
▼国民・前職の
西岡 秀子 候補(61)
計5人が立候補しています。
内田 隆英 候補
「賃金を引き上げそして暮らしのための予算を増やす。消費税はすべて5パーセントに引き下げる、そして廃止を目指す」
松石 宗平 候補
「暮らしを楽にする。そのためには減税が一番いいと思っております。消費税の段階的な廃止、参政党はそれを掲げております」
浅田 眞澄美 候補
「長崎の町をもっともっと元気に。確実に新幹線が来て、地域が潤う。その街を作っていきたい」
山田 博司 候補
「地盤看板で選ぶんじゃないんです。その候補者がどういった政策を考え、どれだけの情熱があるか、それが皆さん大切なんです」
西岡 秀子 候補
「国民のための県民のための市民のための政治、この政治を私達がしっかりと作り出していかなければならない」
【長崎2区】
長崎2区は届け出順に
▼中道・前職の
山田 勝彦 候補(46)
▼参政・新人の
髙木 聡子 候補(44)
▼自民・前職の
加藤 竜祥 候補(45)
の3人が立候補。
【長崎3区】
3区は届け出順に
▼自民・前職の
金子 容三 候補(42)
▼中道・新人の
田粼 耕太 候補(43)
2人が立候補しています。
立候補の受け付けは27日午後5時までで、
投票は、2月8日に行われ即日開票されます。