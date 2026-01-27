µÈÅÄÍ¥Íø¤¬¼¡À¤Âå¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ò¸å²¡¤·¡¡¡ÖGirls Golf Championship¡×ÆüËÜÍ½Áª²ñ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤
ÊÆ¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤ËÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¦µÈÅÄÍ¥Íø¤¬¡¢Á´ÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊUSLPGA¡Ë¤ÈÁ´ÊÆ¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊUSGA¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖGirls Golf Championship¡×¤ÎÆüËÜÍ½Áª²ñ¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤ÆSMBC¤¬ÆÃÊÌ¶¨»¿¤È¤·¤Æ»²²è¤·¡¢Âç²ñ¤Ï¡ÖµÈÅÄÍ¥Íø¡ßSMBC Girls Golf Championship-ÆüËÜÍ½Áª²ñ-¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
Âç²ñ¤Ï2026Ç¯3·î14Æü¡¢ÀéÍÕ¸©¤ÎÀéÍÕ°Ð¶ù¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂÐ¾Ý¤Ï12ºÐ¤«¤é18ºÐ¤Þ¤Ç¤Î½÷»Ò¡£¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥×¥ì¡¼¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÉôÌç¤È¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ú¥ê¥¢Êý¼°¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÉôÌç¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï¡¢7·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«ËÜÅÚ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÜÀï¡ÖGirls Golf Championship¡×¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÉôÌç¤Ç¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Ú¥ê¥¢Êý¼°¤Ç¤â¶¥µ»¤ò¹Ô¤¤¡¢Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï¡ÖµÈÅÄÍ¥Íø¾Þ¡×¤È¤·¤Æ¥Þ¥ó¥Ç¡¼½Ð¾ì¸¢¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÉôÌç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤À¡£¥¬¡¼¥ë¥º¥´¥ë¥Õ¤ÎÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡Ö5E¡×¤òÂêºà¤È¤·¤¿ºîÊ¸Äó½Ð¤¬Ç¤°Õ¤Çµá¤á¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÉ¾²Á¤â½ç°Ì¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¡£¥´¥ë¥Õ¤Î¥¹¥³¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹Í¤¨¤ëÎÏ¤äÉ½¸½ÎÏ¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤ò½Å»ë¤¹¤ëÅÀ¤¬¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚGirls Golf¡Û¤Ï¡¢USLPGA¤ÈUSGA¤¬´Æ½¤¤¹¤ë½÷»Ò¸þ¤±¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢1989Ç¯¤ËÀßÎ©¡£¥´¥ë¥Õµ»½Ñ¤Î½¬ÆÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢À¤³¦¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¥ë¤ò°é¤à¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¡ÖEngage¡×¡ÖEmpower¡×¡ÖExercise¡×¡ÖEnergize¡×¡ÖEnrich¡×¤Î5¤Ä¤ÎE¤òÍýÇ°¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÏÀ¤³¦32¥«¹ñ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢130Ëü¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«ËÜÀï¤Î¡ÖGirls Golf Championship¡×¤Ï2024Ç¯¤Ë½é³«ºÅ¤µ¤ì¡¢2025Ç¯Âç²ñ¤«¤éÆüËÜ¤Ë¾·ÂÔÏÈ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¡£ÆüËÜÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿2Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¡¢²¬Ö¿¥Þ¥¤¥ä¡Ê¤ª¤«¤¶¤¥Þ¥¤¥ä¡Ë¤¬½àÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯Âç²ñ¤Ï7·î6Æü¤«¤é9Æü¤Þ¤Ç¡¢¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤Î¥Ñ¥¤¥ó¥Ë¡¼¥É¥ë¥º¡¦¥í¥Ã¥¸¡õ¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤À¡£µÈÅÄ¤ÏËÜÂç²ñ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö°ÊÁ°¤è¤êÂç¹¥¤¤Ê¥´¥ë¥Õ³¦¤Ë²¿¤«²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤¼¤Ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤Þ¤¿¡¢Âç²ñ¤Î°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¥´¥ë¥Õ¤Îµ»½Ñ¤ä¥¹¥³¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºîÊ¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Í¤¨¤ëÎÏ¤äÉ½¸½ÎÏ¡¢ÁÏÂ¤À¡¢Îéµ·¤Ê¤É¤â³Ø¤Ù¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦Âç²ñ¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¡¢»ä¤¬Î¾¿Æ¤«¤é³Ø¤ó¤À»ö¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¡£SMBC¤äÀéÍÕ°Ð¶ù¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤êÂç²ñµ¬ÌÏ¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦¤Ë¤â»ëÌî¤ò¹¤²¡¢º£¤Ç¤â¾Íè¤Ë¤Ç¤âÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ë·Ò¤¬¤ëÂç²ñ¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦¤Ø¤ÎÈâ¤ò³«¤¯ÆüËÜÍ½Áª²ñ¤Ï¡¢¶¥µ»ÎÏ¤È¿Í´ÖÎÏ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÌ¤Íè¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ò°é¤Æ¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
