将棋の福間香奈女流六冠（清麗、女王、女流王座、女流名人、女流王位、倉敷藤花、33）が挑む棋士編入試験第1局が1月27日に大阪府高槻市の「関西将棋会館」で行われ、試験官を務める山下数毅四段（17）と現在対局中だ。注目の一戦は、福間女流六冠が先手中飛車を志向。強敵を相手に初戦白星を飾ることができるか。

【中継】山下四段VS福間女流六冠 注目の第1局（生中継中）

歴史の扉は開くのか。福間女流六冠の2度目の挑戦となる棋士編入試験が開幕。第1局の試験官は、現役最年少棋士の山下四段が務めている。振り駒の結果、先手は福間女流六冠に決定。注目の戦型は、中飛車対居飛車の対抗形となった。

ABEMAの中継に出演した石田直裕六段（37）は、「午前中はお互いに指し手が早く研究の深さを示していた。ただ、指し手が止まったタイミングも同じくらいだったので、課題にしていた局面にたどり着いたのでは。午前中はごぜり合いの中盤戦だったが、午後からは本格的な戦いになり激しくなりそう」と印象を語っていた。

17歳の山下四段は、奨励会時代に竜王戦ランキング戦5組優勝を飾るなど、すでに頭角を現す新鋭棋士だ。大勝負に挑む福間女流六冠は、強敵を相手に白星スタートを切ることはできるか。今後の戦いからも目が離せない。

持ち時間は各3時間。

【昼食の注文】

山下数毅四段 とり天温玉ぶっかけ

福間香奈女流六冠 金の塩

【昼食休憩時の残り持ち時間】

▲福間香奈女流六冠 2時間6分（消費54分）

△山下数毅四段 2時間11分（消費49分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）