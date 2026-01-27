81歳・高橋英樹、豪華な“デカ盛り”朝ごはんに反響「理想的な食事」「パンケーキ美味しそう」
フリーアナウンサー・高橋真麻（44）の父で俳優の高橋英樹（81）が26日、自身のブログを更新。パンケーキを中心としたボリューム満点・豪華な朝ごはんを公開し、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。
【写真】「豪華で栄養満点の朝ご飯」ボリューム満点の“デカ盛り”朝食を紹介する高橋英樹
高橋は「パンケーキの朝」と題した投稿で、「今朝はパンケーキでした」と報告。ブログには、いちごを添えたパンケーキをはじめ、サラダ、しじみ汁、フルーツ、モッツァレラチーズ、海藻酢の物などが並ぶ朝食の写真が複数掲載されている。さらに「以前のデカ盛りに戻ったみたいだなぁ（笑）」とユーモアを交えながら紹介した。
また、テーブルを囲んだ写真では、笑顔で手を広げる高橋の姿も披露されており、「週の始めは豪華な朝ごはんでした！」と元気な様子を伝えている。
81歳とは思えない食欲と活力あふれる朝のひとときに、ファンからは、「理想的な食事ですね」「豪華で栄養満点の朝ご飯」「パンケーキ美味しそう」「すっかり前の食事に戻りました」「栄養もバッチリですね」などのコメントが寄せられていた。
