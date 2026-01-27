JAGATARA、映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』挿入歌として2曲の起用が決定
1970年代後半に勃発し、その後のインディーズブーム〜バンドブームの起点になったとされるロックムーヴメント“東京ロッカーズ”。これをテーマにした映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』（監督：田口トモロヲ／脚本：宮藤官九郎／原作：地引雄一）が3月27日より公開される。峯田和伸（銀杏BOYZ）と若葉竜也がダブル主演を務めるこの注目作に、当時“東京ロッカーズ”周辺で活躍したバンド・JAGATARAの楽曲2曲が挿入歌として起用されることが決定した。
【写真】かっこいい…！江戸アケミさん関連書籍の表紙
今回使用されるのは「でも・デモ・DEMO」（1982年のアルバム『南蛮渡来』より：暗黒大陸じゃがたら名義）、「もうがまんできない」（1987年のアルバム『裸の王様』より）。JAGATARAは、不世出のボーカリスト・江戸アケミを擁し、パンク、レゲエ、ファンク、アフロビートなどを取り込んだ唯一無二の音楽性と、タブーに臆せず鋭く時代を撃つ独自の言語感覚で、日本のロック史においても格別の存在感を放った伝説のバンドだ。1990年、不慮の事故による江戸アケミさんの他界のあとも、JAGATARAの作品は何度となくリイシューされ、現在も新たなファンを増やしている。
また、江戸アケミさんの36年目の命日にあたるきょう1月27日、JAGATARAの関連書籍『じゃがたら 江戸アケミ、四万十川から』（吉岡誠：著）『じゃがたら全記録 1980-1990 松原研二写真集』（松原研二：写真）の2冊も刊行された。
■『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』
3月27日（金） 東京・TOHO シネマズ 日比谷ほか 全国ロードショー
出演：
峯田和伸 若葉竜也
吉岡里帆 仲野太賀 間宮祥太朗 中島セナ
大森南朋 中村獅童
監督：田口トモロヲ
原作：地引雄一「ストリート・キングダム」
脚本：宮藤官九郎
音楽：大友良英
■書籍『じゃがたら 江戸アケミ、四万十川から』
1月27日（火）刊行
吉岡誠 著
判型：四六判 320ページ
発売：SLOGAN / indies press
■書籍『じゃがたら全記録 1980-1990 松原研二写真集』
1月27日（火）刊行
写真：松原研二
判型：A5判 224ページ
発売：SLOGAN / indies press
